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ترامب يكشف عن الدولة الأولى التي سيزورها في أول رحلة خارجية له
ترامب يكشف عن الدولة الأولى التي سيزورها في أول رحلة خارجية له
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أول دولة يخطط لزيارتها، خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T06:59+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
السعودية
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وحسب وسائل إعلام غربية، جاء ذلك في حديث ترامب مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أمس السبت.وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية، لأن المملكة العربية السعودية اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية، خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.فيما أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، استعداد المملكة لتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ 600 مليار دولار.ولكن الرئيس الأمريكي أكد أنه سيطالب ولي العهد السعودي، برفع هذا الرقم إلى تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20250123/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-ترامب-برغبة-المملكة-في-استثمار-مبلغ-خرافي-بالولايات-المتحدة-خلال-رئاسته-1097059049.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, السعودية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, السعودية, العالم, العالم العربي, الأخبار

ترامب يكشف عن الدولة الأولى التي سيزورها في أول رحلة خارجية له

06:59 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أول دولة يخطط لزيارتها، خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.
وحسب وسائل إعلام غربية، جاء ذلك في حديث ترامب مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أمس السبت.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية"، على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولًا.

وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية، لأن المملكة العربية السعودية اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ولي العهد السعودي يبلغ ترامب برغبة المملكة في استثمار مبلغ خرافي بالولايات المتحدة خلال رئاسته
23 يناير, 04:39 GMT
وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية، خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.
يذكر أن ترامب كان قد أعلن خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، يوم الخميس الماضي، عزمه دعوة السعودية لزيادة استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي، خلال السنوات الأربع المقبلة.
فيما أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، استعداد المملكة لتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ 600 مليار دولار.
ولكن الرئيس الأمريكي أكد أنه سيطالب ولي العهد السعودي، برفع هذا الرقم إلى تريليون دولار.
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