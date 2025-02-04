https://sarabic.ae/20250204/الرئاسة-التركية-لا-معلومات-عن-خطط-لبناء-قواعد-عسكرية-تركية-في-سوريا-1097461961.html
الرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
الرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك معلومات عن خطط لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T12:44+0000
2025-02-04T12:44+0000
2025-02-04T12:44+0000
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وقالت الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن تقرير لوسائل إعلام غربية تفيد بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سيبحث اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، إمكانية بناء قواعد جوية تركية في سوريا: "ليس لدينا المعلومات التي ذكرتها، ومن المتوقع أن يصدر رئيسا الدولتين بيانا عقب المحادثات، ونحن نحثكم على متابعته".يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك معلومات عن خطط لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا.
وقالت الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن تقرير لوسائل إعلام غربية تفيد بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سيبحث اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، إمكانية بناء قواعد جوية تركية في سوريا: "ليس لدينا المعلومات التي ذكرتها، ومن المتوقع أن يصدر رئيسا الدولتين بيانا عقب المحادثات، ونحن نحثكم على متابعته".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يجري الشرع محادثات مع أردوغان في أنقرة اليوم بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية،
يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.