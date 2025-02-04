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الإنسان والثقافة
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
سبوتنيك عربي
أکد الرئیس الإيراني، مسعود بيزشکیان، علی "ضرورة الوعي والدور المؤثر للدول الإسلامیة حیال مستجدات سوريا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T11:41+0000
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ولدی استقباله رئیس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قال بيزشکیان، إن "موقفنا حیال الملف السوري هو تشکیل دولة شاملة بمشارکة‌ جمیع الأطیاف والجماهیر الشعبیة وصون السیادة الأرضیة وعدم التقسیم والفوضی في هذا البلد وبشکل عام عدم تحقیق مآرب الأعداء المشؤومة لزعزعة الاستقرار والثبات في المنطقة"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".وفیما یتعلق بغزة ولبنان، اقترح الرئيس الإيراني أن یقدم کل من البلدان الاسلامیة مساعدات بوسعها لإعادة بناء وعودة الأهالي إلی هذه المنطقة لأن عدم المبالاة تجاه الألم والمعاناة لأهالي غزة ولبنان المسلمین بعید عن تعالیمنا الدینیة والإنسانیة.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250203/هل-خططت-إيران-لنقل-الأسد-إلى-طهران-بعد-سقوط-حكومته-مستشار-المرشد-يجيب-1097427898.html
https://sarabic.ae/20241211/خامنئي-يكشف-لأول-مرة-التحذير-الذي-وجهته-إيران-لحكومة-بشار-الأسد-في-سبتمبر-الماضي-1095691133.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, غزة, العالم

الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة

11:41 GMT 04.02.2025
© Getty Images / NurPhoto الرئیس الإيراني، مسعود بزشكیان
 الرئیس الإيراني، مسعود بزشكیان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أکد الرئیس الإيراني، مسعود بيزشکیان، علی "ضرورة الوعي والدور المؤثر للدول الإسلامیة حیال مستجدات سوريا.
ولدی استقباله رئیس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قال بيزشکیان، إن "موقفنا حیال الملف السوري هو تشکیل دولة شاملة بمشارکة‌ جمیع الأطیاف والجماهیر الشعبیة وصون السیادة الأرضیة وعدم التقسیم والفوضی في هذا البلد وبشکل عام عدم تحقیق مآرب الأعداء المشؤومة لزعزعة الاستقرار والثبات في المنطقة"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
هل خططت إيران لنقل الأسد إلى طهران بعد سقوط حكومته؟ مستشار المرشد يجيب
أمس, 12:57 GMT
وفیما یتعلق بغزة ولبنان، اقترح الرئيس الإيراني أن یقدم کل من البلدان الاسلامیة مساعدات بوسعها لإعادة بناء وعودة الأهالي إلی هذه المنطقة لأن عدم المبالاة تجاه الألم والمعاناة لأهالي غزة ولبنان المسلمین بعید عن تعالیمنا الدینیة والإنسانیة.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
خامنئي يكشف لأول مرة التحذير الذي وجهته إيران لحكومة بشار الأسد في سبتمبر الماضي
11 ديسمبر 2024, 11:24 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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