https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تكشف-تفاصيل-زيارة-بوغدانوف-إلى-دمشق-1097276970.html

روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق

روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T12:09+0000

2025-01-29T12:09+0000

2025-01-29T12:09+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097276732_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9e0379bc0d81d96a079f51dfaa3c8ab.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعهاباحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا

https://sarabic.ae/20250129/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-ودمشق-مهمة-1097265244.html

https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي