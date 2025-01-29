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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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شؤون عسكرية
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تكشف-تفاصيل-زيارة-بوغدانوف-إلى-دمشق-1097276970.html
روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق
روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T12:09+0000
2025-01-29T12:09+0000
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وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعهاباحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
https://sarabic.ae/20250129/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-ودمشق-مهمة-1097265244.html
https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي

روسيا تكشف تفاصيل زيارة بوغدانوف إلى دمشق

12:09 GMT 29.01.2025
© Photo / Press service of the administration of the Syrian Arab Republicنائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف مع مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشر
نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف مع مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Photo / Press service of the administration of the Syrian Arab Republic
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون.
وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".
تجدر الإشارة إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة كاملة من قضايا العلاقات الروسية السورية. وشددت روسيا على دعمها الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
الكرملين: الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة
09:10 GMT
وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.

زار وفد وزاري روسي، يوم أمس الثلاثاء، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع. وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.
أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
29 ديسمبر 2024, 09:53 GMT
وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".
وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".
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