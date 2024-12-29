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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
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14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
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59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
سبوتنيك عربي
صرح أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، بأن روسيا تحتل مكانة بارزة كواحدة من أقوى الدول في العالم، مشددًا على أهميتها ودورها المحوري... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T09:53+0000
2024-12-29T10:18+0000
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وأوضح الشرع أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.وعلى الصعيد المحلي، أضاف أن "إعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم انتخابات حرة وشفافة قد يتطلب أيضا 4 سنوات" وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية.ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية".وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.يأتي هذا التصريح في وقت تأمل فيه سوريا بمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يكشف-عن-ضغوط-كبيرة-يتعرض-لها-أحمد-الشرع-1096213865.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق

09:53 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 29.12.2024)
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا
أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
صرح أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، بأن روسيا تحتل مكانة بارزة كواحدة من أقوى الدول في العالم، مشددًا على أهميتها ودورها المحوري على الساحة الدولية.
وأوضح الشرع أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي، أضاف أن "إعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم انتخابات حرة وشفافة قد يتطلب أيضا 4 سنوات" وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية.
ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.
قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع
26 ديسمبر, 12:38 GMT
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية".
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
يأتي هذا التصريح في وقت تأمل فيه سوريا بمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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