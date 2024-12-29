https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html
أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
سبوتنيك عربي
صرح أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، بأن روسيا تحتل مكانة بارزة كواحدة من أقوى الدول في العالم، مشددًا على أهميتها ودورها المحوري... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T09:53+0000
2024-12-29T09:53+0000
2024-12-29T10:18+0000
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وأوضح الشرع أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.وعلى الصعيد المحلي، أضاف أن "إعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم انتخابات حرة وشفافة قد يتطلب أيضا 4 سنوات" وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية.ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية".وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.يأتي هذا التصريح في وقت تأمل فيه سوريا بمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يكشف-عن-ضغوط-كبيرة-يتعرض-لها-أحمد-الشرع-1096213865.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
09:53 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 29.12.2024)
صرح أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، بأن روسيا تحتل مكانة بارزة كواحدة من أقوى الدول في العالم، مشددًا على أهميتها ودورها المحوري على الساحة الدولية.
وأوضح الشرع
أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي، أضاف أن "إعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم انتخابات حرة وشفافة قد يتطلب أيضا 4 سنوات" وذلك في مقابلة
مع قناة "العربية" السعودية.
ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية".
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
يأتي هذا التصريح في وقت تأمل فيه سوريا
بمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.