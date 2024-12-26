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https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يكشف-عن-ضغوط-كبيرة-يتعرض-لها-أحمد-الشرع-1096213865.html
لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع
لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قائد السلطات الحالية في سوريا، أحمد الشرع، يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T12:38+0000
2024-12-26T12:38+0000
روسيا
العالم العربي
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وتابع الوزير أن "المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن، كايا كالاس، قالت إن عددا من الوزراء اقترحوا طرد الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات"، وهو ما أسماه لافروف بالـ "الوقاحة التي لا مثيل لها".ولفت لافروف إلى أن الجميع في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر، وأعرب عن رأيه في أن صيغة أستانا، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلا مفيدا في بسط الاستقرار.وأكد الوزير الروسي أن "العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفيتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد".وأشار الوزير لافروف إلى أن اهتمام الشعب السوري اليوم منصب على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة أستانا أن تلعب دورا هاما، بحسب مانشره موقع "روسيا اليوم".
https://sarabic.ae/20241226/لافروف-روسيا-منفتحة-على-الحوار-مع-ممثلي-الدول-الغربية-1096199418.html
https://sarabic.ae/20241226/إدارة-العمليات-العسكرية-بسوريا-تطلق-عملية-أمنية-بريف-محافظة-طرطوس-الساحلية--1096210986.html
https://sarabic.ae/20241226/لافروف-لا-يمكن-السماح-بانهيار-سوريا-على-الرغم-من-أن-البعض-يرغب-في-ذلك-1096200155.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع

12:38 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Eraldo Peres قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، البرازيل
 قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قائد السلطات الحالية في سوريا، أحمد الشرع، يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا.
وتابع الوزير أن "المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن، كايا كالاس، قالت إن عددا من الوزراء اقترحوا طرد الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات"، وهو ما أسماه لافروف بالـ "الوقاحة التي لا مثيل لها".

وأوضح لافروف: "القوى الغربية لا يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها بالحصول على أكبر حصة ممكنة من التأثير والأراضي والموارد".

لافروف يعقد مؤتمراً صحافيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية
08:31 GMT

وحول صيغة أستانا ودورها الراهن في الوضع الجديد في سوريا، بيّن لافروف أن صيغة أستانا اجتمعت أكثر من 20 مرة، آخرها كان قبل الأحداث الأخيرة، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولفت لافروف إلى أن الجميع في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر، وأعرب عن رأيه في أن صيغة أستانا، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلا مفيدا في بسط الاستقرار.
عدوان إسرائيلي على طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
"إدارة العمليات العسكرية" بسوريا تطلق عملية أمنية بريف محافظة طرطوس الساحلية
12:14 GMT
وأكد الوزير الروسي أن "العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفيتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد".

وقال الوزير الروسي: "قامت روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي، بإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية في جامعاتها، فيما يدرس الآن نحو 5 آلاف سوري في الجامعات السورية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
لافروف: لا يمكن السماح بانهيار سوريا على الرغم من أن البعض يرغب في ذلك
08:38 GMT
وأشار الوزير لافروف إلى أن اهتمام الشعب السوري اليوم منصب على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة أستانا أن تلعب دورا هاما، بحسب مانشره موقع "روسيا اليوم".
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