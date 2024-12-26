https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يكشف-عن-ضغوط-كبيرة-يتعرض-لها-أحمد-الشرع-1096213865.html

لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع

لافروف يكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها أحمد الشرع

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قائد السلطات الحالية في سوريا، أحمد الشرع، يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T12:38+0000

2024-12-26T12:38+0000

2024-12-26T12:38+0000

روسيا

العالم العربي

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وتابع الوزير أن "المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن، كايا كالاس، قالت إن عددا من الوزراء اقترحوا طرد الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات"، وهو ما أسماه لافروف بالـ "الوقاحة التي لا مثيل لها".ولفت لافروف إلى أن الجميع في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر، وأعرب عن رأيه في أن صيغة أستانا، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلا مفيدا في بسط الاستقرار.وأكد الوزير الروسي أن "العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفيتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد".وأشار الوزير لافروف إلى أن اهتمام الشعب السوري اليوم منصب على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة أستانا أن تلعب دورا هاما، بحسب مانشره موقع "روسيا اليوم".

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