https://sarabic.ae/20241226/لافروف-روسيا-منفتحة-على-الحوار-مع-ممثلي-الدول-الغربية-1096199418.html

لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية

لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية المستعدين لإجراء حوار متكافئ والبحث عن التوازن. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T08:31+0000

2024-12-26T08:31+0000

2024-12-26T08:52+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية: "نحن مستعدون، وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا، للتحدث مع جميع الممثلين الغربيين الملتزمين بالحوار المتكافئ، والبحث عن توازن المصالح، والاتفاقات ذات المنفعة المتبادلة".وأشار الوزير إلى وجود مثل هؤلاء الممثلين - وهم المجر وسلوفاكيا.وأشار إلى أن أساليب الغرب في العلاقات الدولية تنتهج سياسة "عزل روسيا"، فيطرحون مطالب غريبة للدول الأخرى لعدم التعامل مع روسيا وشراء موارد الطاقة بأسعار أغلى.وأوضح أن السيدة كالاس التي حلت محل جوزيب بوريل مفوضة لشؤون السياسة الخارجية والأمن بدأت في محاولة "استخدام العصا" لمن يحاولون التواصل معنا.وأضاف أنه واثق أنه مع تطور العالم متعدد الأقطاب لن يكون ممكنا من دون تطور المجموعات والاتحادات التي يسودها العدالة والمساواة بين الدول، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تعزيز مواقف مجموعة "بريكس" على المنصات الدولية.إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسياخبراء يؤكدون عبر "سبوتنيك": تصريح الرئيس بوتين يعكس تطورا مهما في السياسة الروسية

https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحافيا-مع-ممثلي-وسائل-الإعلام-الروسية-والأجنبية--1096198416.html

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لافروف يعقد مؤتمراً صحافيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمراً صحافياً حول نتائج عام 2024، في العاصمة الروسية موسكو، وسيحضر المؤتمر ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية 2024-12-26T08:31+0000 true PT64M40S

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