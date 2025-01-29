https://sarabic.ae/20250129/باحث-سياسي-زيارة-بوغدانوف-هامة-في-ظل-ضغوط-غربية-على-سوريا-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1097262184.html
باحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
باحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية محمد نادر العمري أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مهمة جدًا لناحية توقيتها... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T07:57+0000
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وقال العمري لوكالة "سبوتنيك": "هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بعد سقوط النظام السوري السابق، وهي تأتي في وقت حساس يشهد فيه النظام السوري تغييرات سياسية كبيرة، وبعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والاتصالات بين الجانب الروسي والإدارة السورية الجديدة".هذه الملفات، بحسب العمري، "هي أولوية رئيسية في المحادثات الجارية بين الجانبين".وقال: "الشعب السوري يعاني من مستويات فقر غير مسبوقة، ما يجعل إعادة الإعمار من أولويات المرحلة القادمة".وأشار الباحث السياسي إلى أن "التحولات السياسية في المنطقة ستكون محورية في تحديد مسار العلاقات بين سوريا وروسيا". وأوضح أنّ "وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، وعلاقته الشخصية مع روسيا، قد يكون له تأثير في تقارب المواقف بين البلدين، حيث أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته أظهرت بعض التقارب مع موسكو".وقال العمري قائلاً: "حتى اللحظة، لم تتبلور الصورة بشكل كامل في سوريا، ولكن لدى روسيا العديد من الأدوات المؤثرة في هذا السياق، ومن المحتمل أن تتحول بعض القواعد العسكرية الروسية إلى قواعد إنسانية، يتم عبرها إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أو حتى إعادة تفعيل مسار أستانة في إطار المفاوضات السياسية".وشدّد العمري أنّ "العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وسوريا لن تكون بمنأى عن التحديات المستقبلية، حيث أن هناك تجاذبات سياسية متعددة تؤثر على هذه العلاقة من الداخل السوري ومن القوى الدولية المعنية بالملف السوري".مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعهاوفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
https://sarabic.ae/20250128/بوغدانوف-المباحثات-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-كانت-بناءة-وإيجابية-1097254725.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي
باحث سياسي: زيارة بوغدانوف هامة في ظل ضغوط غربية على سوريا لقطع العلاقات مع روسيا
حصري
أكد الباحث في العلاقات الدولية محمد نادر العمري أن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مهمة جدًا لناحية توقيتها في ظل جملة من الملفات الشائكة التي ستوضع على طاولة البحث".
وقال العمري لوكالة "سبوتنيك": "هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بعد سقوط النظام السوري السابق، وهي تأتي في وقت حساس يشهد فيه النظام السوري تغييرات سياسية كبيرة، وبعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والاتصالات بين الجانب الروسي والإدارة السورية الجديدة".
وأضاف: "هذه الزيارة تحمل أبعادًا استراتيجية هامة في توقيتها السياسي، لا سيما وأنّ روسيا لعبت دورًا محوريًا في السنوات الماضية"، وأوضح أنّ "العديد من الملفات الشائكة لا تزال قائمة أمام الدولتين، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها القوى الغربية على سوريا، بما في ذلك العقوبات المفروضة التي تضع شروطًا سياسية قاسية، أهمها إخراج القوات الروسية من سوريا وقطع العلاقات بين البلدين".
هذه الملفات، بحسب العمري، "هي أولوية رئيسية في المحادثات الجارية بين الجانبين".
وفي هذا السياق، أشار العمري إلى أنّ "سيف العقوبات الغربية" يعد من أبرز أدوات الضغط على الحكومة السورية، بالإضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل في عملية إعادة الإعمار، التي تعتبر مشروعًا ضخمًا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا".
وقال: "الشعب السوري يعاني من مستويات فقر غير مسبوقة، ما يجعل إعادة الإعمار من أولويات المرحلة القادمة".
وأشار الباحث السياسي إلى أن "التحولات السياسية في المنطقة ستكون محورية في تحديد مسار العلاقات بين سوريا وروسيا". وأوضح أنّ "وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، وعلاقته الشخصية مع روسيا، قد يكون له تأثير في تقارب المواقف بين البلدين، حيث أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته أظهرت بعض التقارب مع موسكو".
وتابع: "روسيا تلعب دورًا كبيرًا في مسألة التوازنات السياسية في المنطقة، حيث إن هناك قلقًا عربيًا من النفوذ الإيراني في سوريا، وقد يسهم التواجد الروسي في فرض توازنات جديدة، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف الإقليمية استبدال النفوذ الإيراني بنفوذ تركي".
وقال العمري قائلاً: "حتى اللحظة، لم تتبلور الصورة بشكل كامل في سوريا، ولكن لدى روسيا العديد من الأدوات المؤثرة في هذا السياق، ومن المحتمل أن تتحول بعض القواعد العسكرية الروسية إلى قواعد إنسانية، يتم عبرها إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أو حتى إعادة تفعيل مسار أستانة في إطار المفاوضات السياسية".
وشدّد العمري أنّ "العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وسوريا لن تكون بمنأى عن التحديات المستقبلية، حيث أن هناك تجاذبات سياسية متعددة تؤثر على هذه العلاقة من الداخل السوري ومن القوى الدولية المعنية بالملف السوري".