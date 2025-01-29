https://sarabic.ae/20250129/مستشار-الرئيس-اللبناني-السابق-للشؤون-الروسية-العلاقة-الروسية-السورية-تاريخية-والغرب-يضغط-لقطعها-1097261023.html
مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
سبوتنيك عربي
رأى أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية، أنّ "زيارة وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T07:37+0000
2025-01-29T07:37+0000
2025-01-29T07:37+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
ميخائيل بوغدانوف
دمشق
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "هذه العلاقة كانت تشمل تنسيقًا عسكريًا، سياسيًا ودبلوماسيًا، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اتفاقيات معينة بين البلدين". وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي كاستمرار للاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي جرت في الفترة الأخيرة بين سوريا وروسيا، وكذلك التفاهمات الأخيرة بين روسيا وتركيا".وأشار مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية إلى أنّ "الهدف الرئيسي للزيارة هو تحديد السياسة الروسية العامة تجاه سوريا، من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها بعيدًا عن التقسيم والصراعات الداخلية الطائفية".وأكد أنّ "موسكو تعتبر أن سوريا يجب أن تظل دولة تحت حكم مدني يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات السورية"، مشددًا على أنّ "هذا الأمر يعد شأنًا سوريًا داخليًا، ولكن روسيا تحذر من بعض التدخلات الخارجية".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا لا يمكن التخلي عنها بسهولة رغم المحاولات الغربية لعرقلتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري تنادي بعلاقة جيدة مع روسيا". وأوضح أنّ "روسيا قادرة على لعب دور محوري في سوريا وفي علاقتها مع إيران"، مشيرًا إلى أنّ "مصلحة سوريا تكمن في الحفاظ على التعاون مع روسيا باعتبارها لاعبًا أساسيًا في المنطقة".وأشار أبو زيد إلى أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، حيث لا يزال الصراع مستمرًا في البلاد، مع وجود أطراف أجنبية مثل تركيا، الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الصراع الداخلي بين المكونات السورية". وأوضح أنّ "الوضع المعقد يتضمن أيضًا قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في مجال الطاقة، حيث هناك تصريحات تفيد بوجود ثروات كبيرة في سوريا قد تكون مرتبطة بالصراع حول أنابيب الغاز، مما يجعل سوريا تلعب دورًا أساسيًا في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250128/باحث-في-العلاقات-الدولية-رفع-العقوبات-الأوروبية-عن-سوريا-خطوة-تجريبية-والدور-الروسي-المتوازن-مطلوب--1097244872.html
https://sarabic.ae/20250128/وفد-روسي-رفيع--يصل-إلى-دمشق-للقاء-الإدارة-السورية-الجديدة-1097233169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, ميخائيل بوغدانوف, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, ميخائيل بوغدانوف, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك
مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
حصري
رأى أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية، أنّ "زيارة وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى سوريا تعد خطوة طبيعية بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة"، وأنّ "روسيا لديها علاقة مميزة وتاريخية مع الدولة السورية تمتد لسنوات طويلة".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "هذه العلاقة كانت تشمل تنسيقًا عسكريًا، سياسيًا ودبلوماسيًا، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اتفاقيات معينة بين البلدين". وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي كاستمرار
للاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي جرت في الفترة الأخيرة بين سوريا وروسيا، وكذلك التفاهمات الأخيرة بين روسيا وتركيا".
وأشار مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية إلى أنّ "الهدف الرئيسي للزيارة هو تحديد السياسة الروسية العامة تجاه سوريا، من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها بعيدًا عن التقسيم والصراعات الداخلية الطائفية".
وأكد أنّ "موسكو تعتبر أن سوريا يجب أن تظل دولة تحت حكم مدني يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات السورية"، مشددًا على أنّ "هذا الأمر يعد شأنًا سوريًا داخليًا، ولكن روسيا تحذر من بعض التدخلات الخارجية
".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هناك اتفاقات بين البلدين تتعلق بالتعاون العسكري، الاقتصادي، والتجاري"، موضحًا أنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار تحديد أطر التعاون بين البلدين في تلك المجالات". وذكر أنه "التقى مؤخرًا مع بوغدانوف، حيث تطرقوا إلى موضوع التعاون بين البلدين، بما في ذلك عقد التعاون في ميناء طرطوس، وهو ما قد يتم بحثه في الفترة القادمة".
وأوضح أبو زيد أنّ "روسيا تلعب دورًا أساسيًا في مجلس الأمن الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "رفع العقوبات عن بعض المجموعات مثل "هيئة تحرير الشام" وبعض أفراد "جبهة النصرة" يتطلب موافقة روسيا، ما يجعل التواصل مع موسكو أمرًا ضروريًا". كما أضاف أنّ "سوريا الجديدة أصبحت أكثر قدرة على تحديد مصالحها الخاصة، وأن هناك نوعًا من الضغوط على الحكومة السورية الجديدة لإعادة النظر في بعض الاتفاقات مع روسيا، وهو أمر متروك للمباحثات المستمرة بين البلدين".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا لا يمكن التخلي عنها بسهولة رغم المحاولات الغربية لعرقلتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري تنادي بعلاقة جيدة مع روسيا". وأوضح أنّ "روسيا قادرة على لعب دور محوري في سوريا وفي علاقتها مع إيران"، مشيرًا إلى أنّ "مصلحة سوريا تكمن في الحفاظ على التعاون مع روسيا باعتبارها لاعبًا أساسيًا في المنطقة".
وأشار أبو زيد إلى أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، حيث لا يزال الصراع مستمرًا في البلاد، مع وجود أطراف أجنبية مثل تركيا، الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الصراع الداخلي بين المكونات السورية". وأوضح أنّ "الوضع المعقد يتضمن أيضًا قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في مجال الطاقة، حيث هناك تصريحات تفيد بوجود ثروات كبيرة في سوريا قد تكون مرتبطة بالصراع حول أنابيب الغاز، مما يجعل سوريا تلعب دورًا أساسيًا في المنطقة".