مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
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19:03 GMT
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20250129/مستشار-الرئيس-اللبناني-السابق-للشؤون-الروسية-العلاقة-الروسية-السورية-تاريخية-والغرب-يضغط-لقطعها-1097261023.html
مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
سبوتنيك عربي
رأى أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية، أنّ "زيارة وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T07:37+0000
2025-01-29T07:37+0000
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "هذه العلاقة كانت تشمل تنسيقًا عسكريًا، سياسيًا ودبلوماسيًا، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اتفاقيات معينة بين البلدين". وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي كاستمرار للاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي جرت في الفترة الأخيرة بين سوريا وروسيا، وكذلك التفاهمات الأخيرة بين روسيا وتركيا".وأشار مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية إلى أنّ "الهدف الرئيسي للزيارة هو تحديد السياسة الروسية العامة تجاه سوريا، من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها بعيدًا عن التقسيم والصراعات الداخلية الطائفية".وأكد أنّ "موسكو تعتبر أن سوريا يجب أن تظل دولة تحت حكم مدني يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات السورية"، مشددًا على أنّ "هذا الأمر يعد شأنًا سوريًا داخليًا، ولكن روسيا تحذر من بعض التدخلات الخارجية".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا لا يمكن التخلي عنها بسهولة رغم المحاولات الغربية لعرقلتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري تنادي بعلاقة جيدة مع روسيا". وأوضح أنّ "روسيا قادرة على لعب دور محوري في سوريا وفي علاقتها مع إيران"، مشيرًا إلى أنّ "مصلحة سوريا تكمن في الحفاظ على التعاون مع روسيا باعتبارها لاعبًا أساسيًا في المنطقة".وأشار أبو زيد إلى أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، حيث لا يزال الصراع مستمرًا في البلاد، مع وجود أطراف أجنبية مثل تركيا، الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الصراع الداخلي بين المكونات السورية". وأوضح أنّ "الوضع المعقد يتضمن أيضًا قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في مجال الطاقة، حيث هناك تصريحات تفيد بوجود ثروات كبيرة في سوريا قد تكون مرتبطة بالصراع حول أنابيب الغاز، مما يجعل سوريا تلعب دورًا أساسيًا في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250128/باحث-في-العلاقات-الدولية-رفع-العقوبات-الأوروبية-عن-سوريا-خطوة-تجريبية-والدور-الروسي-المتوازن-مطلوب--1097244872.html
https://sarabic.ae/20250128/وفد-روسي-رفيع--يصل-إلى-دمشق-للقاء-الإدارة-السورية-الجديدة-1097233169.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, ميخائيل بوغدانوف, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, ميخائيل بوغدانوف, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك

مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها

07:37 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
رأى أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية، أنّ "زيارة وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى سوريا تعد خطوة طبيعية بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة"، وأنّ "روسيا لديها علاقة مميزة وتاريخية مع الدولة السورية تمتد لسنوات طويلة".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "هذه العلاقة كانت تشمل تنسيقًا عسكريًا، سياسيًا ودبلوماسيًا، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اتفاقيات معينة بين البلدين". وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي كاستمرار للاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي جرت في الفترة الأخيرة بين سوريا وروسيا، وكذلك التفاهمات الأخيرة بين روسيا وتركيا".
وأشار مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية إلى أنّ "الهدف الرئيسي للزيارة هو تحديد السياسة الروسية العامة تجاه سوريا، من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها بعيدًا عن التقسيم والصراعات الداخلية الطائفية".
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب
أمس, 14:48 GMT
وأكد أنّ "موسكو تعتبر أن سوريا يجب أن تظل دولة تحت حكم مدني يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات السورية"، مشددًا على أنّ "هذا الأمر يعد شأنًا سوريًا داخليًا، ولكن روسيا تحذر من بعض التدخلات الخارجية".

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هناك اتفاقات بين البلدين تتعلق بالتعاون العسكري، الاقتصادي، والتجاري"، موضحًا أنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار تحديد أطر التعاون بين البلدين في تلك المجالات". وذكر أنه "التقى مؤخرًا مع بوغدانوف، حيث تطرقوا إلى موضوع التعاون بين البلدين، بما في ذلك عقد التعاون في ميناء طرطوس، وهو ما قد يتم بحثه في الفترة القادمة".

قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
أمس, 10:34 GMT

وأوضح أبو زيد أنّ "روسيا تلعب دورًا أساسيًا في مجلس الأمن الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "رفع العقوبات عن بعض المجموعات مثل "هيئة تحرير الشام" وبعض أفراد "جبهة النصرة" يتطلب موافقة روسيا، ما يجعل التواصل مع موسكو أمرًا ضروريًا". كما أضاف أنّ "سوريا الجديدة أصبحت أكثر قدرة على تحديد مصالحها الخاصة، وأن هناك نوعًا من الضغوط على الحكومة السورية الجديدة لإعادة النظر في بعض الاتفاقات مع روسيا، وهو أمر متروك للمباحثات المستمرة بين البلدين".

وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا لا يمكن التخلي عنها بسهولة رغم المحاولات الغربية لعرقلتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري تنادي بعلاقة جيدة مع روسيا". وأوضح أنّ "روسيا قادرة على لعب دور محوري في سوريا وفي علاقتها مع إيران"، مشيرًا إلى أنّ "مصلحة سوريا تكمن في الحفاظ على التعاون مع روسيا باعتبارها لاعبًا أساسيًا في المنطقة".
وأشار أبو زيد إلى أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، حيث لا يزال الصراع مستمرًا في البلاد، مع وجود أطراف أجنبية مثل تركيا، الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الصراع الداخلي بين المكونات السورية". وأوضح أنّ "الوضع المعقد يتضمن أيضًا قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في مجال الطاقة، حيث هناك تصريحات تفيد بوجود ثروات كبيرة في سوريا قد تكون مرتبطة بالصراع حول أنابيب الغاز، مما يجعل سوريا تلعب دورًا أساسيًا في المنطقة".
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