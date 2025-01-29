https://sarabic.ae/20250129/مستشار-الرئيس-اللبناني-السابق-للشؤون-الروسية-العلاقة-الروسية-السورية-تاريخية-والغرب-يضغط-لقطعها-1097261023.html

مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها

مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها

سبوتنيك عربي

رأى أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية، أنّ "زيارة وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T07:37+0000

2025-01-29T07:37+0000

2025-01-29T07:37+0000

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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "هذه العلاقة كانت تشمل تنسيقًا عسكريًا، سياسيًا ودبلوماسيًا، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت اتفاقيات معينة بين البلدين". وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي كاستمرار للاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي جرت في الفترة الأخيرة بين سوريا وروسيا، وكذلك التفاهمات الأخيرة بين روسيا وتركيا".وأشار مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية إلى أنّ "الهدف الرئيسي للزيارة هو تحديد السياسة الروسية العامة تجاه سوريا، من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها بعيدًا عن التقسيم والصراعات الداخلية الطائفية".وأكد أنّ "موسكو تعتبر أن سوريا يجب أن تظل دولة تحت حكم مدني يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات السورية"، مشددًا على أنّ "هذا الأمر يعد شأنًا سوريًا داخليًا، ولكن روسيا تحذر من بعض التدخلات الخارجية".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقة بين سوريا وروسيا لا يمكن التخلي عنها بسهولة رغم المحاولات الغربية لعرقلتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري تنادي بعلاقة جيدة مع روسيا". وأوضح أنّ "روسيا قادرة على لعب دور محوري في سوريا وفي علاقتها مع إيران"، مشيرًا إلى أنّ "مصلحة سوريا تكمن في الحفاظ على التعاون مع روسيا باعتبارها لاعبًا أساسيًا في المنطقة".وأشار أبو زيد إلى أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، حيث لا يزال الصراع مستمرًا في البلاد، مع وجود أطراف أجنبية مثل تركيا، الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الصراع الداخلي بين المكونات السورية". وأوضح أنّ "الوضع المعقد يتضمن أيضًا قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في مجال الطاقة، حيث هناك تصريحات تفيد بوجود ثروات كبيرة في سوريا قد تكون مرتبطة بالصراع حول أنابيب الغاز، مما يجعل سوريا تلعب دورًا أساسيًا في المنطقة".

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, ميخائيل بوغدانوف, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك