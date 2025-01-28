باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب

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ع الموجة مع ايلي
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20250128/باحث-في-العلاقات-الدولية-رفع-العقوبات-الأوروبية-عن-سوريا-خطوة-تجريبية-والدور-الروسي-المتوازن-مطلوب--1097244872.html
باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب
باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب
سبوتنيك عربي
أكد الباحث المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى رستم أنّ "قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات جزئياً عن سوريا كان خطوة متوقعة، حيث أن المشهد السوري الحالي يتجه... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T14:48+0000
2025-01-28T14:48+0000
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وأضاف رستم أنّ "هذه الخطوة تمثل بداية لتجربة جزئية ومؤقتة في بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل"، مشيراً إلى أنّ "هذه القطاعات تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، مما يمنح الإدارة السورية الجديدة فرصة لإثبات جدارتها".واعتبر رستم أنّ "رفع العقوبات الجزئي يهدف إلى اختبار مدى قدرة الحكومة السورية على التعامل مع التحديات الداخلية والمضي قدماً في عملية إعادة بناء الدولة"، لافتًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يعترف بالسلطة السورية الحالية كسلطة أمر واقع".وأشار رستم إلى أنّ "هناك فرصة تاريخية أمام قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لتفعيل دور سوريا في المجتمع الدولي، وخاصة في ظل الدعم التركي له، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات الدولية التي تدعم موقعه في المرحلة القادمة".وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلاقات الدولية أنّ "الشرع يواجه تحديات كبيرة، من بينها تحسين الوضع المعيشي للسوريين، الذي يبقى أولوية أساسية للشارع السوري". وقال: "الشارع السوري يبحث عن تحسن في واقعه المعيشي أولاً وقبل كل شيء"، وأضاف أنّ "رفع العقوبات ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو مؤشر على استعداد المجتمع الدولي لإعطاء فرصة للإدارة السورية الحالية للمضي قدماً".وعن التحديات الأخرى التي قد تواجه الإدارة السورية، قال رستم: "داعش سيظل ملفاً مهماً في المستقبل، وقد يكون مدخلاً للتعاون مع الولايات المتحدة"، وأضاف أنّ "الولايات المتحدة لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". كما شدد على أنّ "إسرائيل تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة"، محذراً من تمكين "ممر "داوود" من القدس إلى الجنوب السوري وصولاً إلى منطقة التنف على الحدود العراقية". وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى، أشار الباحص في العلاقات الدولية إلى أنّ "السعودية تعد لاعباً رئيسياً في موضوع الاتفاقية الإبراهيمية، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحيائها، وهي خطوة تمثل أحد أوجه التعاون مع إسرائيل". كما تحدث عن "محاولات الغرب لتأجيج الشارع المصري بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق، وهو ما يُفهم منه محاولة للضغط على مصر لتخفيف مواقفها في بعض القضايا السياسية، خاصة القضية الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20250127/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-تمهيدا-لرفعها-نهائيا-ودمشق-تعلق-1097216392.html
https://sarabic.ae/20250128/وفد-روسي-رفيع--يصل-إلى-دمشق-للقاء-الإدارة-السورية-الجديدة-1097233169.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب

14:48 GMT 28.01.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo
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حصري
أكد الباحث المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى رستم أنّ "قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات جزئياً عن سوريا كان خطوة متوقعة، حيث أن المشهد السوري الحالي يتجه نحو الانفتاح، ويبحث عن فرص جديدة للتعاون مع العالم".
وأضاف رستم أنّ "هذه الخطوة تمثل بداية لتجربة جزئية ومؤقتة في بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل"، مشيراً إلى أنّ "هذه القطاعات تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، مما يمنح الإدارة السورية الجديدة فرصة لإثبات جدارتها".

رستم شدد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنّ "هذه الخطوة الأوروبية تمثل بداية تجربة لإعطاء فرصة للإدارة السورية الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع، الذي يشغل حالياً دوراً مهماً في السلطة السورية".

رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا تمهيدا لرفعها نهائيا.. ودمشق تعلق
أمس, 18:28 GMT
واعتبر رستم أنّ "رفع العقوبات الجزئي يهدف إلى اختبار مدى قدرة الحكومة السورية على التعامل مع التحديات الداخلية والمضي قدماً في عملية إعادة بناء الدولة"، لافتًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يعترف بالسلطة السورية الحالية كسلطة أمر واقع".
وأشار رستم إلى أنّ "هناك فرصة تاريخية أمام قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لتفعيل دور سوريا في المجتمع الدولي، وخاصة في ظل الدعم التركي له، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات الدولية التي تدعم موقعه في المرحلة القادمة".

وقال: "أحمد الشرع يعمل على نسج علاقات دبلوماسية استراتيجية، بما في ذلك التفاهم مع المملكة العربية السعودية، التي منحت الشرع فرصة للبقاء في السلطة في إطار تحقيق توازن إقليمي".

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلاقات الدولية أنّ "الشرع يواجه تحديات كبيرة، من بينها تحسين الوضع المعيشي للسوريين، الذي يبقى أولوية أساسية للشارع السوري". وقال: "الشارع السوري يبحث عن تحسن في واقعه المعيشي أولاً وقبل كل شيء"، وأضاف أنّ "رفع العقوبات ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو مؤشر على استعداد المجتمع الدولي لإعطاء فرصة للإدارة السورية الحالية للمضي قدماً".
قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
10:34 GMT

كما تحدث ضيف "سبوتنيك" إلى الدور الروسي في سوريا، حيث أكد أنّ "موسكو تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد". وأشار إلى "أهمية استمرار التعاون مع روسيا في كافة الملفات"، مؤكدا أنّ "الجميع، بما في ذلك الغرب، مضطر للاستماع إلى وجهة النظر الروسية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأقليات داخل سوريا".

وعن التحديات الأخرى التي قد تواجه الإدارة السورية، قال رستم: "داعش سيظل ملفاً مهماً في المستقبل، وقد يكون مدخلاً للتعاون مع الولايات المتحدة"، وأضاف أنّ "الولايات المتحدة لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". كما شدد على أنّ "إسرائيل تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة"، محذراً من تمكين "ممر "داوود" من القدس إلى الجنوب السوري وصولاً إلى منطقة التنف على الحدود العراقية".
وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى، أشار الباحص في العلاقات الدولية إلى أنّ "السعودية تعد لاعباً رئيسياً في موضوع الاتفاقية الإبراهيمية، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحيائها، وهي خطوة تمثل أحد أوجه التعاون مع إسرائيل". كما تحدث عن "محاولات الغرب لتأجيج الشارع المصري بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق، وهو ما يُفهم منه محاولة للضغط على مصر لتخفيف مواقفها في بعض القضايا السياسية، خاصة القضية الفلسطينية".
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