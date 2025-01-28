https://sarabic.ae/20250128/باحث-في-العلاقات-الدولية-رفع-العقوبات-الأوروبية-عن-سوريا-خطوة-تجريبية-والدور-الروسي-المتوازن-مطلوب--1097244872.html

باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب

باحث في العلاقات الدولية: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا خطوة تجريبية والدور الروسي المتوازن مطلوب

سبوتنيك عربي

أكد الباحث المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى رستم أنّ "قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات جزئياً عن سوريا كان خطوة متوقعة، حيث أن المشهد السوري الحالي يتجه... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T14:48+0000

2025-01-28T14:48+0000

2025-01-28T14:48+0000

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وأضاف رستم أنّ "هذه الخطوة تمثل بداية لتجربة جزئية ومؤقتة في بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل"، مشيراً إلى أنّ "هذه القطاعات تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، مما يمنح الإدارة السورية الجديدة فرصة لإثبات جدارتها".واعتبر رستم أنّ "رفع العقوبات الجزئي يهدف إلى اختبار مدى قدرة الحكومة السورية على التعامل مع التحديات الداخلية والمضي قدماً في عملية إعادة بناء الدولة"، لافتًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يعترف بالسلطة السورية الحالية كسلطة أمر واقع".وأشار رستم إلى أنّ "هناك فرصة تاريخية أمام قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لتفعيل دور سوريا في المجتمع الدولي، وخاصة في ظل الدعم التركي له، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات الدولية التي تدعم موقعه في المرحلة القادمة".وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلاقات الدولية أنّ "الشرع يواجه تحديات كبيرة، من بينها تحسين الوضع المعيشي للسوريين، الذي يبقى أولوية أساسية للشارع السوري". وقال: "الشارع السوري يبحث عن تحسن في واقعه المعيشي أولاً وقبل كل شيء"، وأضاف أنّ "رفع العقوبات ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو مؤشر على استعداد المجتمع الدولي لإعطاء فرصة للإدارة السورية الحالية للمضي قدماً".وعن التحديات الأخرى التي قد تواجه الإدارة السورية، قال رستم: "داعش سيظل ملفاً مهماً في المستقبل، وقد يكون مدخلاً للتعاون مع الولايات المتحدة"، وأضاف أنّ "الولايات المتحدة لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". كما شدد على أنّ "إسرائيل تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة"، محذراً من تمكين "ممر "داوود" من القدس إلى الجنوب السوري وصولاً إلى منطقة التنف على الحدود العراقية". وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى، أشار الباحص في العلاقات الدولية إلى أنّ "السعودية تعد لاعباً رئيسياً في موضوع الاتفاقية الإبراهيمية، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحيائها، وهي خطوة تمثل أحد أوجه التعاون مع إسرائيل". كما تحدث عن "محاولات الغرب لتأجيج الشارع المصري بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق، وهو ما يُفهم منه محاولة للضغط على مصر لتخفيف مواقفها في بعض القضايا السياسية، خاصة القضية الفلسطينية".

https://sarabic.ae/20250127/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-تمهيدا-لرفعها-نهائيا-ودمشق-تعلق-1097216392.html

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