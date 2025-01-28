https://sarabic.ae/20250128/وفد-روسي-رفيع--يصل-إلى-دمشق-للقاء-الإدارة-السورية-الجديدة-1097233169.html
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T10:34+0000
2025-01-28T10:34+0000
2025-01-28T10:34+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وحسب ما ذكره موقع "أر تي": "من المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، مباحثات مع رئيس الادارة السورية أحمد الشرع، ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لموفد "آرتي" العربية"، المرافق للوفد الى دمشق، إن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا، وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد".وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.تصويت... هل تعتقد أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا سيؤدي إلى استقرار سياسي؟
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-الأوضاع-في-سوريا-ولبنان-1097206839.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وحسب ما ذكره موقع "أر تي
": "من المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، مباحثات مع رئيس الادارة السورية أحمد الشرع، ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".
وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لموفد "آرتي" العربية"، المرافق للوفد الى دمشق، إن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا، وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد".
وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية
في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.
ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.