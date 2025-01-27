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وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الأوضاع الإقليمية والشأنين السوري واللبناني. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-27T13:11+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الاتصال الهاتفي تناول "التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان".وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفرالإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
https://sarabic.ae/20250127/تتعلق-بقطاعات-حيوية-فرنسا-تعلن-رفع-بعض-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1097199339.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان

13:11 GMT 27.01.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الأوضاع الإقليمية والشأنين السوري واللبناني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الاتصال الهاتفي تناول "التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان".
وأضافت الخارجية الإماراتية: "كما بحث سموه ومعالي سيرغي لافروف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الثقافية والاقتصادية".
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تتعلق بقطاعات حيوية... فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
10:43 GMT
وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.
ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر
الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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