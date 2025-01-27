https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-الأوضاع-في-سوريا-ولبنان-1097206839.html
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الأوضاع الإقليمية والشأنين السوري واللبناني. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T13:11+0000
2025-01-27T13:11+0000
2025-01-27T13:11+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الاتصال الهاتفي تناول "التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان".وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفرالإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
https://sarabic.ae/20250127/تتعلق-بقطاعات-حيوية-فرنسا-تعلن-رفع-بعض-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1097199339.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا ولبنان
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الأوضاع الإقليمية والشأنين السوري واللبناني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام
"، أن الاتصال الهاتفي تناول "التطورات الإقليمية الراهنة وخاصة الأوضاع في سوريا ولبنان".
وأضافت الخارجية الإماراتية: "كما بحث سموه ومعالي سيرغي لافروف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الثقافية والاقتصادية".
وأكد لافروف، في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية
في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتاً دوراً إنسانياً نظراً لحاجة السكان الملحة للمساعدات الخارجية.
ودعت الخارجية الروسية سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.