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الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة العامة لأمن الحدود في سوريا، أنها تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة كانت في طريقها إلى "حزب الله" اللبناني، عبر طرقات التهريب على الحدود السورية... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:41+0000
2025-01-26T09:41+0000
2025-01-26T09:48+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن العملية تمت في بلدة سرغايا بريف دمشق، التي تُستخدم كمسار في عمليات التهريب بين البلدين.وأشارت إلى أن الشحنة تضمنت كمية من الأسلحة التي كانت معدة للعبور إلى داخل الأراضي اللبنانية.واستولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء الإنساني.وتم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير "حكومة إنقاذ" مقرها محافظة إدلب شمالي سوريا، شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا للحكومة المؤقتة في البلاد، في 10 ديسمبر الماضي.إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
09:41 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 26.01.2025)
أعلنت الإدارة العامة لأمن الحدود في سوريا، أنها تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة كانت في طريقها إلى "حزب الله" اللبناني، عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، عند بلدة سرغايا بريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن العملية تمت في بلدة سرغايا بريف دمشق، التي تُستخدم كمسار في عمليات التهريب بين البلدين.
وأشارت إلى أن الشحنة تضمنت كمية من الأسلحة
التي كانت معدة للعبور إلى داخل الأراضي اللبنانية.
واستولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء الإنساني.
وتم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير "حكومة إنقاذ" مقرها محافظة إدلب شمالي سوريا، شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا للحكومة المؤقتة في البلاد، في 10 ديسمبر الماضي.