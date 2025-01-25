https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-مطارا-عسكريا-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا--1097140331.html

الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا

الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

بعد أيام على إدخال الجيش الإسرائيلي لمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه محافظة القنيطرة قادمة من جهة الجولان السوري المحتل، بدأت تتكشف ماهية هذه التجهيزات مع ورود... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الإسرائيلية، بعد استطلاع أحد المواقع بالقرب من بلدة حضر شمال محافظة القنيطرة، بدأت بإنشاء مهبط طائرات مروحية عسكرية، بالإضافة إلى تجهيز مكان لعدة أبنية مرفقة بهذا البناء، بما يشبه مطارا عسكريا صغيرا يمكن أن يستقبل 3 مروحيات عسكرية مختلفة الأحجام".وتابع عقلة، موضحا أن "القوات الإسرائيلية، تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك من خلال تحويل ثكنة الجزيرة إلى موقع عسكري، حيث تم البدء بإيصال التيار الكهربائي إلى الثكنة عبر مد أسلاك وأعمدة كهربائية من أقرب خط مغذي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفجير المزيد من حقول الألغام بالقرب من المنطقة العازلة، وذلك لتسهيل تحرك ودخول قواتها باتجاه النقاط العسكرية المتواجدة في القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك غربي درعا".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها، خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20250122/مصدر-الجيش-الإسرائيلي-ينسف-أحد-المواقع-العسكرية-ويتوغل-مجدداً-بالقنيطرة-جنوبي-سوريا-1097042498.html

https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك