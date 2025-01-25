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الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
بعد أيام على إدخال الجيش الإسرائيلي لمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه محافظة القنيطرة قادمة من جهة الجولان السوري المحتل، بدأت تتكشف ماهية هذه التجهيزات مع ورود... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الإسرائيلية، بعد استطلاع أحد المواقع بالقرب من بلدة حضر شمال محافظة القنيطرة، بدأت بإنشاء مهبط طائرات مروحية عسكرية، بالإضافة إلى تجهيز مكان لعدة أبنية مرفقة بهذا البناء، بما يشبه مطارا عسكريا صغيرا يمكن أن يستقبل 3 مروحيات عسكرية مختلفة الأحجام".وتابع عقلة، موضحا أن "القوات الإسرائيلية، تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك من خلال تحويل ثكنة الجزيرة إلى موقع عسكري، حيث تم البدء بإيصال التيار الكهربائي إلى الثكنة عبر مد أسلاك وأعمدة كهربائية من أقرب خط مغذي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفجير المزيد من حقول الألغام بالقرب من المنطقة العازلة، وذلك لتسهيل تحرك ودخول قواتها باتجاه النقاط العسكرية المتواجدة في القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك غربي درعا".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها، خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20250122/مصدر-الجيش-الإسرائيلي-ينسف-أحد-المواقع-العسكرية-ويتوغل-مجدداً-بالقنيطرة-جنوبي-سوريا-1097042498.html
https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا

12:21 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Leo Correaتحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
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بعد أيام على إدخال الجيش الإسرائيلي لمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه محافظة القنيطرة قادمة من جهة الجولان السوري المحتل، بدأت تتكشف ماهية هذه التجهيزات مع ورود أنباء عن نية القوات الإسرائيلية تشييد مطار عسكري مصغر خارج المنطقة العازلة.
وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الإسرائيلية، بعد استطلاع أحد المواقع بالقرب من بلدة حضر شمال محافظة القنيطرة، بدأت بإنشاء مهبط طائرات مروحية عسكرية، بالإضافة إلى تجهيز مكان لعدة أبنية مرفقة بهذا البناء، بما يشبه مطارا عسكريا صغيرا يمكن أن يستقبل 3 مروحيات عسكرية مختلفة الأحجام".

وأضاف عقلة أن "القوات الإسرائيلية اختارت منطقة استراتيجية بالقرب من جبل الشيخ، تشرف على كامل محافظة القنيطرة وصولاً إلى ريف دمشق، وبالتالي يمكن القول إنها أصبحت ترصد ناريا أي تحركات في كامل المنطقة".

صورة أرشيفية - وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
مصدر: الجيش الإسرائيلي ينسف أحد المواقع العسكرية ويتوغل مجددا بالقنيطرة جنوبي سوريا
22 يناير, 14:54 GMT
وتابع عقلة، موضحا أن "القوات الإسرائيلية، تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك من خلال تحويل ثكنة الجزيرة إلى موقع عسكري، حيث تم البدء بإيصال التيار الكهربائي إلى الثكنة عبر مد أسلاك وأعمدة كهربائية من أقرب خط مغذي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفجير المزيد من حقول الألغام بالقرب من المنطقة العازلة، وذلك لتسهيل تحرك ودخول قواتها باتجاه النقاط العسكرية المتواجدة في القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك غربي درعا".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وزير الدفاع السوري: نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب
22 يناير, 20:14 GMT

ويوم أمس الجمعة، قام الجيش الإسرائيلي، بإطلاق النار باتجاه مدنيين حاولوا الاقتراب من أحد مواقعه في بلدة كودنة بريف القنيطرة، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنع ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها، خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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