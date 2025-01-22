https://sarabic.ae/20250122/مصدر-الجيش-الإسرائيلي-ينسف-أحد-المواقع-العسكرية-ويتوغل-مجدداً-بالقنيطرة-جنوبي-سوريا-1097042498.html

مصدر: الجيش الإسرائيلي ينسف أحد المواقع العسكرية ويتوغل مجددا بالقنيطرة جنوبي سوريا

مصدر: الجيش الإسرائيلي ينسف أحد المواقع العسكرية ويتوغل مجددا بالقنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

سمع دوي انفجار ضخم بريف القنيطرة، فجر اليوم الأربعاء، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والحربي الإسرائيلي فوق عدة مواقع في المنطقة. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T14:54+0000

2025-01-22T14:54+0000

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وقال أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لوكالة "سبوتنيك": "إن الانفجار يعود إلى قيام قوات الجيش الإسرائيلي، بتفجير أحد الثكنات العسكرية بريف القنيطرة ،بالقرب من بلدة الكوم ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين القريبة من موقع التفجير، حيث قامت قوات الإسرائيلية بإفراغ الثكنة من الأسلحة والذخيرة بوقت سابق قبل تفجيرها".فيما تم مشاهدة عدة مدرعات عسكرية إسرائيلية تدخل بلدة الرفيد، وتقوم بحملة تمشيط كامل للمنطقة الواقعة جنوبي القنيطرة ، حيث تم تثبيت نقطة عسكرية جديدة بالقرب من أحد المواقع التابعة للجيش السوري سابقا في المنطقة.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول ومنع "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريالأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجولان, حصري, تقارير سبوتنيك