مصدر: الجيش الإسرائيلي ينسف أحد المواقع العسكرية ويتوغل مجددا بالقنيطرة جنوبي سوريا
14:54 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 15:04 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . صورة أرشيفية - وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
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سمع دوي انفجار ضخم بريف القنيطرة، فجر اليوم الأربعاء، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والحربي الإسرائيلي فوق عدة مواقع في المنطقة.
وقال أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لوكالة "سبوتنيك": "إن الانفجار يعود إلى قيام قوات الجيش الإسرائيلي، بتفجير أحد الثكنات العسكرية بريف القنيطرة ،بالقرب من بلدة الكوم ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين القريبة من موقع التفجير، حيث قامت قوات الإسرائيلية بإفراغ الثكنة من الأسلحة والذخيرة بوقت سابق قبل تفجيرها".
وتابع المصدر أن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة له إلى ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد قيامه بتفجير عدة حقول ألغام على الحدود مع الجولان المحتل، وذلك لتأمين سهوله في تحرك القوات الإسرائيلية باتجاه ريف القنيطرة".
9 يناير, 13:44 GMT
فيما تم مشاهدة عدة مدرعات عسكرية إسرائيلية تدخل بلدة الرفيد، وتقوم بحملة تمشيط كامل للمنطقة الواقعة جنوبي القنيطرة ، حيث تم تثبيت نقطة عسكرية جديدة بالقرب من أحد المواقع التابعة للجيش السوري سابقا في المنطقة.
وحول نية الجيش الإسرائيلي بناء قاعدة عسكرية في القنيطرة، يقول أحد وجهاء المنطقة، إن "القوات الإسرائيلية قامت مؤخراً بتجريف عدة أراضي زراعية في بلدة كودنا جنوب محافظة القنيطرة، وأدخلت مواد وتجهيزات هندسية تشير إلى نية الجيش الإسرائيلي بناء قاعدة عسكرية جديدة له خارج المنطقة العازلة ضمن الأراضي العائدة ملكيتها لمدنيين في المنطقة".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول ومنع "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.