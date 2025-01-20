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لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريا
لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، دخولا لدوريات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مدينة البعث "السلام" لأول مرة، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقتها. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T20:17+0000
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وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قوات الجيش الإسرائيلي الى تلك المنطقة، وذلك أنه بعد رحيل حكومة الأسد، بات الجميع يعلم أن إسرائيل سيطرت على 95% من محافظة القنيطرة، والتي تعتبر أصغر محافظة في سوريا".وتابع منوها: "لكن هي المرة الأولى التي يتم تسيير دوريات عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل تلك المنطقة، ونتحدث هنا عن مدينة البعث "السلام"، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقة تلك الدوريات".وأكد عمر عقلة لـ"سبوتنيك"، أن "الدوريات العسكرية الإسرائيلية انسحبت بعد ساعتين باتجاه المنطقة العازلة التي سيطرت عليها مؤخرا، وبالتالي يمكن أن نشهد دوريات إضافية في عدة مناطق خلال الأيام القادمة، علما أن المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة داخل محافظة القنيطرة تقتصر على شارعين أو ثلاثة، تتواجد فيها بعض المؤسسات الحكومية".وكان الجيش الإسرائيلي توغل خلال شهر ديسبمر/ كانون الأول 2024، وسيطر على ما يقارب 95% من المحافظة، وثبّت نقاط عسكرية له داخل عدة مواقع وتلال استراتيجية، وصولا إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية، استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250115/لأول-مرة-منذ-سيطرتها-على-نظام-الحكم-في-سوريا-إسرائيل-تستهدف-رتلا-لإدارة-العمليات-العسكرية-1096815040.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريا

20:17 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
جنود إسرائيليون
© AP Photo / Ariel Schalit
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شهدت محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، دخولا لدوريات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مدينة البعث "السلام" لأول مرة، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقتها.
وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قوات الجيش الإسرائيلي الى تلك المنطقة، وذلك أنه بعد رحيل حكومة الأسد، بات الجميع يعلم أن إسرائيل سيطرت على 95% من محافظة القنيطرة، والتي تعتبر أصغر محافظة في سوريا".
وتابع منوها: "لكن هي المرة الأولى التي يتم تسيير دوريات عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل تلك المنطقة، ونتحدث هنا عن مدينة البعث "السلام"، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقة تلك الدوريات".
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وأضاف عقلة موضحا أن "مهمة تلك الدوريات هي التأكد من أي معلومة أمنية أو استخباراتية قد تصلهم، إذ تتحرك عناصر من الجيش الإسرائيلي باتجاه المنطقة المطلوب التأكد منها مثلما حدث اليوم، إذ شوهدت عدة سيارات تابعة للجيش الإسرائيلي، وهي تقوم بجولة تفقدية أمام أنظار ما يعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية بسوريا"، دون تسجيل أي احتكاك بين الطرفين".

وأكد عمر عقلة لـ"سبوتنيك"، أن "الدوريات العسكرية الإسرائيلية انسحبت بعد ساعتين باتجاه المنطقة العازلة التي سيطرت عليها مؤخرا، وبالتالي يمكن أن نشهد دوريات إضافية في عدة مناطق خلال الأيام القادمة، علما أن المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة داخل محافظة القنيطرة تقتصر على شارعين أو ثلاثة، تتواجد فيها بعض المؤسسات الحكومية".
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وكان الجيش الإسرائيلي توغل خلال شهر ديسبمر/ كانون الأول 2024، وسيطر على ما يقارب 95% من المحافظة، وثبّت نقاط عسكرية له داخل عدة مواقع وتلال استراتيجية، وصولا إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية، استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
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