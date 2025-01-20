https://sarabic.ae/20250120/لأول-مرة-بعد-سيطرته-على-المنطقة-العازلة-الجيش-الإسرائيلي-يسير-دوريات-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1096985024.html

لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريا

لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

شهدت محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، دخولا لدوريات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مدينة البعث "السلام" لأول مرة، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقتها. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T20:17+0000

2025-01-20T20:17+0000

2025-01-20T20:17+0000

حصري

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101428/18/1014281873_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_bff50727b2dcc5f3fd72c080492e0681.jpg

وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قوات الجيش الإسرائيلي الى تلك المنطقة، وذلك أنه بعد رحيل حكومة الأسد، بات الجميع يعلم أن إسرائيل سيطرت على 95% من محافظة القنيطرة، والتي تعتبر أصغر محافظة في سوريا".وتابع منوها: "لكن هي المرة الأولى التي يتم تسيير دوريات عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل تلك المنطقة، ونتحدث هنا عن مدينة البعث "السلام"، دون وجود دبابات أو مدرعات عسكرية برفقة تلك الدوريات".وأكد عمر عقلة لـ"سبوتنيك"، أن "الدوريات العسكرية الإسرائيلية انسحبت بعد ساعتين باتجاه المنطقة العازلة التي سيطرت عليها مؤخرا، وبالتالي يمكن أن نشهد دوريات إضافية في عدة مناطق خلال الأيام القادمة، علما أن المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة داخل محافظة القنيطرة تقتصر على شارعين أو ثلاثة، تتواجد فيها بعض المؤسسات الحكومية".وكان الجيش الإسرائيلي توغل خلال شهر ديسبمر/ كانون الأول 2024، وسيطر على ما يقارب 95% من المحافظة، وثبّت نقاط عسكرية له داخل عدة مواقع وتلال استراتيجية، وصولا إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 500 غارة جوية، استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية، التي سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20250115/لأول-مرة-منذ-سيطرتها-على-نظام-الحكم-في-سوريا-إسرائيل-تستهدف-رتلا-لإدارة-العمليات-العسكرية-1096815040.html

https://sarabic.ae/20250116/جنرال-تركي-سابق-إسرائيل-والولايات-المتحدة-أبرز-المستفيدين-من-الوضع-في-سوريا-1096840804.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم