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جنرال تركي سابق: إسرائيل والولايات المتحدة أبرز المستفيدين من الوضع في سوريا

جنرال تركي سابق: إسرائيل والولايات المتحدة أبرز المستفيدين من الوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

علق الرئيس السابق لمديرية المخابرات، في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق المتقاعد إسماعيل حقي بيكين، على توازن القوى في سوريا، والإجراءات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T13:03+0000

2025-01-16T13:03+0000

2025-01-16T13:03+0000

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وأضاف بيكين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المستفيدان الرئيسيان مما يحدث الآن في سوريا، هما إسرائيل والولايات المتحدة، في رأيي، لا تستفيد تركيا من شيء من هذا الوضع".وفي تعليقه على الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل، أكد بيكين: "توفر إيران توازن القوى في المنطقة، وفي حالة شن عملية ضد إيران، فمن المحتمل أن ترغب تركيا في استخدامها لمصالحها، وفي الوقت نفسه، تحتاج أنقرة إلى أن تفهم أنه إذا أضعفت إيران، فإن توازن القوى في الشرق الأوسط لن يتغير لصالح تركيا".وأضاف: "فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على خط غاز السيل التركي، أظهر هذا الحادث مرة أخرى عدم القدرة على التنبؤ بأفعال أوكرانيا، وعدم ملاءمتها، حيث يتم استخدامها (أوكرانيا) لمصالحهم (أطراف ثالثة) الخاصة، وفي الوقت نفسه، ليس لدى كييف أي فرصة بالانتصار".تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية

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