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مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة
سبوتنيك عربي
قتل مواطنان اثنان، وأصيب ثالث، في غارتين شنتهما طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على موقعين في محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:06+0000
2024-09-12T11:06+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة أن شخصين، أحدهما عسكري قتلا نتيجة استهداف سيارة مدنية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق -القنيطرة.كما شن الجيش الإسرائيلي ضربات بالقذاىف الصاروخية استهدف الأراضي الزراعية في قرية (الرفيد) بمحاذاة خط فصل القوات الأممي بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.وأدى العدوان إلى إصابة مواطن بجروح تم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة لتلقي العلاج.وشهدت أجواء الجولان السوري المحتل تحليقا مكثفا للطاىرات الحربية الإسرائيلية طيلة صباح اليوم.وتقوم القوات الإسرائيلية بشكل مستمر باستهداف المواطنين السوريين في منطقة الجولان بذريعة أنهم يعملون لصالح "حزب الله" اللبناني.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة

11:06 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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قتل مواطنان اثنان، وأصيب ثالث، في غارتين شنتهما طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على موقعين في محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة أن شخصين، أحدهما عسكري قتلا نتيجة استهداف سيارة مدنية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق -القنيطرة.
كما شن الجيش الإسرائيلي ضربات بالقذاىف الصاروخية استهدف الأراضي الزراعية في قرية (الرفيد) بمحاذاة خط فصل القوات الأممي بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
© Sputnik . Ali Hashem
وأدى العدوان إلى إصابة مواطن بجروح تم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة لتلقي العلاج.
وشهدت أجواء الجولان السوري المحتل تحليقا مكثفا للطاىرات الحربية الإسرائيلية طيلة صباح اليوم.
وتقوم القوات الإسرائيلية بشكل مستمر باستهداف المواطنين السوريين في منطقة الجولان بذريعة أنهم يعملون لصالح "حزب الله" اللبناني.
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