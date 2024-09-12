https://sarabic.ae/20240912/مقتل-مواطنين-سوريين-وإصابة-ثالث-باعتداءين-إسرائيليين-على-ريف-القنيطرة-1092637749.html
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة
سبوتنيك عربي
قتل مواطنان اثنان، وأصيب ثالث، في غارتين شنتهما طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على موقعين في محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:06+0000
2024-09-12T11:06+0000
2024-09-12T11:06+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة أن شخصين، أحدهما عسكري قتلا نتيجة استهداف سيارة مدنية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق -القنيطرة.كما شن الجيش الإسرائيلي ضربات بالقذاىف الصاروخية استهدف الأراضي الزراعية في قرية (الرفيد) بمحاذاة خط فصل القوات الأممي بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.وأدى العدوان إلى إصابة مواطن بجروح تم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة لتلقي العلاج.وشهدت أجواء الجولان السوري المحتل تحليقا مكثفا للطاىرات الحربية الإسرائيلية طيلة صباح اليوم.وتقوم القوات الإسرائيلية بشكل مستمر باستهداف المواطنين السوريين في منطقة الجولان بذريعة أنهم يعملون لصالح "حزب الله" اللبناني.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة
حصري
قتل مواطنان اثنان، وأصيب ثالث، في غارتين شنتهما طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على موقعين في محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة القنيطرة أن شخصين، أحدهما عسكري قتلا نتيجة استهداف سيارة مدنية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق -القنيطرة.
كما شن الجيش الإسرائيلي ضربات بالقذاىف الصاروخية استهدف الأراضي الزراعية في قرية (الرفيد) بمحاذاة خط فصل القوات الأممي بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.
وأدى العدوان إلى إصابة مواطن بجروح تم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة لتلقي العلاج.
وشهدت أجواء الجولان السوري المحتل تحليقا مكثفا للطاىرات الحربية الإسرائيلية طيلة صباح اليوم.
وتقوم القوات الإسرائيلية بشكل مستمر باستهداف المواطنين السوريين في منطقة الجولان بذريعة أنهم يعملون لصالح "حزب الله" اللبناني.