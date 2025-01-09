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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملياته الأخيرة في الجولان.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملياته الأخيرة في الجولان.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن قيامه بعمليات عسكرية جديدة في الجولان السوري المحتل، منها تدمير وسائل قتالية عديدة وبنى تحتية تابعة للجيش السوري. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T13:44+0000

2025-01-09T13:44+0000

2025-01-09T13:44+0000

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بيانا عسكريا أوضح من خلاله أن "قوات لواء الجولان 464 تواصل أعمالها الدفاعية، ويسعى اللواء لتوفير أمن سكان دولة إسرائيل وهضبة الجولان على وجه التحديد".وذكر أدرعي في بيانه أن "قوات المدرعات والهندسة والمشاة تنفذ أعمال تمشيط في أماكن ومناطق السيطرة، حيث تصادر القوات وتدمر وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة للجيش السوري".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور في أحد المواقع السورية خلال عمليات التمشيط العسكرية، على ناقلة جند مدرعة احتوت على الكثير من الوسائل القتالية والصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة.وأشار أفيخاي أدرعي في بيانه العسكري إلى أنه "تمت مصادرة جميع المستندات وتدميرها لمنع وصولها إلى جهات معادية واستهداف قوات الجيش ومواطني هضبة الجولان".ويأتي هذا في وقت تعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241210/روسيا-لا-نفهم-أي-جزء-من-الجولان-تعتبره-إسرائيل-ملكا-لها-1095644628.html

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