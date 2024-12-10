https://sarabic.ae/20241210/روسيا-لا-نفهم-أي-جزء-من-الجولان-تعتبره-إسرائيل-ملكا-لها-1095644628.html
روسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل "ملكا لها"
روسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل "ملكا لها"
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسجل تصريحات إسرائيل المتناقضة فيما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان، ولا تفهم... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T01:42+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "نسمع تقارير متضاربة تأتي من إسرائيل.. أولا، قال رئيس الوزراء نتنياهو شيئا ما، ثم أرسل السفير الإسرائيلي رسالة قال فيها إن هذه حلول مؤقتة بسبب الفراغ الذي نشأ. وفي وقت لاحق، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل، لكننا الآن لا نفهم بالضبط أي جزء من مرتفعات الجولان يعتبره جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، في حين ينتهك المنطقة العازلة".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، بأن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".ويوم الأحد توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241209/بعثة-روسيا-مجلس-الأمن-الدولي-متفق-بشكل-أو-بآخر-على-ضرورة-وحدة-الأراضي-السورية-1095644056.html
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إسرائيل, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إسرائيل, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل "ملكا لها"
01:42 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 10.12.2024)
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسجل تصريحات إسرائيل المتناقضة فيما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان، ولا تفهم أي جزء من هذه الأراضي تعتبره إسرائيل ملكا لها.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "نسمع تقارير متضاربة تأتي من إسرائيل.. أولا، قال رئيس الوزراء نتنياهو شيئا ما، ثم أرسل السفير الإسرائيلي رسالة قال فيها إن هذه حلول مؤقتة بسبب الفراغ الذي نشأ
. وفي وقت لاحق، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل، لكننا الآن لا نفهم بالضبط أي جزء من مرتفعات الجولان يعتبره جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، في حين ينتهك المنطقة العازلة".
وشدد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، على أن مثل هذه التصريحات تحتاج إلى توضيح خاصة على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، بأن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".
ويوم الأحد توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.