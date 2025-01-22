https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html

وزير الدفاع السوري: نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب

وزير الدفاع السوري: نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب

سبوتنيك عربي

صرح مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع السوري، اليوم الأربعاء، بأن دمشق تتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب السوري. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر أبو قصرة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، أننا "نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب، ونضغط عليها للانسحاب".وحول تناول العلاقات والتهديدات الخارجية لسوريا، شدد مرهف أبو قصرة أن على "إسرائيل وقف تجاوزاتها في الأراضي السورية وهناك مساع كبيرة جداً لإيقاف هذه الأمور. نقول إن البلد تعب من الحرب وليس لدينا أي استعداد أن تحصل أي إشكالية مع أي أحد".وأشار وزير الدفاع السوري إلى أن بلاده الآن مدمرة وممزقة، وتحتاج إلى بناء جيش وبناء المؤسسات الخدمية والتنموية والاقتصادية، مشيرا إلى وجود مساع لحل مشكلة التهديدات الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمع دوي انفجار ضخم بريف القنيطرة، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والحربي الإسرائيلي فوق عدة مواقع في المنطقة.وقال أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لوكالة "سبوتنيك": "إن الانفجار يعود إلى قيام قوات الجيش الإسرائيلي، بتفجير أحد الثكنات العسكرية بريف القنيطرة ،بالقرب من بلدة الكوم ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين القريبة من موقع التفجير، حيث قامت قوات الإسرائيلية بإفراغ الثكنة من الأسلحة والذخيرة بوقت سابق قبل تفجيرها".وتابع المصدر أن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة له إلى ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد قيامه بتفجير عدة حقول ألغام على الحدود مع الجولان المحتل، وذلك لتأمين سهوله في تحرك القوات الإسرائيلية باتجاه ريف القنيطرة".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول ومنع "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.لأول مرة بعد سيطرته على المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يسير دوريات في القنيطرة جنوبي سوريالأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

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