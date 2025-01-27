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تتعلق بقطاعات حيوية... فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
تتعلق بقطاعات حيوية... فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيق الاستقرار الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T10:43+0000
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وقال بارو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: " قررنا رفع بعض العقوبات (المفروضة) على سوريا، والتي تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، باعتبار أنها تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي للبلاد وبدء عملية إعادة الإعمار".وأضاف أن "تعليق العقوبات يجب أن يقابله انتقال سياسي يشمل جميع السوريين والسوريات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معقولة لضمان الأمن ولا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا".وأكد في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أن هناك عقوبات مفروضة على بشار الأسد ورموز نظامه، وهذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سورياالهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تتعلق بقطاعات حيوية... فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
أفاد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيق الاستقرار الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار.
وقال بارو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: " قررنا رفع بعض العقوبات (المفروضة) على سوريا، والتي تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، باعتبار أنها تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي للبلاد وبدء عملية إعادة الإعمار".
وأضاف أن "تعليق العقوبات يجب أن يقابله انتقال سياسي يشمل جميع السوريين والسوريات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معقولة لضمان الأمن ولا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا".
ومطلع الشهر الجاري، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا يمكن رفعها سريعاً، خاصة تلك التي تعرقل في الوقت الراهن وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أن هناك عقوبات مفروضة على بشار الأسد ورموز نظامه، وهذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.