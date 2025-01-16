https://sarabic.ae/20250116/قطر-تدعو-إلى-النظر-في-رفع-العقوبات-بشكل-عاجل-عن-سوريا-1096844496.html
قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا
قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن الوضع في سوريا يتطلب النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت ممكن. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T14:59+0000
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وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي في سوريا: "يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة".وتابع: "الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية، وسنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية".وأكد ان استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا.وفي وقت سابق من اليوم، أعادت سفارة إسبانيا، اليوم الخميس، افتتاح أبوابها في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات عديدة من الإغلاق، إثر القطيعة الدبلوماسية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن الوضع في سوريا يتطلب النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي في سوريا: "يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة".
وأضاف: "نطلع للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا. الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت".
وتابع: "الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية، وسنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية".
ولفت إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيزور سوريا في المستقبل القريب.
وأكد ان استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعادت سفارة إسبانيا، اليوم الخميس، افتتاح أبوابها في العاصمة السورية دمشق
، بعد سنوات عديدة من الإغلاق، إثر القطيعة الدبلوماسية.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.