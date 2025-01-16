https://sarabic.ae/20250116/قطر-تدعو-إلى-النظر-في-رفع-العقوبات-بشكل-عاجل-عن-سوريا-1096844496.html

قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا

قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن الوضع في سوريا يتطلب النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت ممكن. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T14:59+0000

2025-01-16T14:59+0000

2025-01-16T14:59+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

قطر

أخبار قطر اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096844689_0:988:2048:2140_1920x0_80_0_0_bf0047ac8d05df2b92bee9154ba74cd5.jpg

وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي في سوريا: "يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة".وتابع: "الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية، وسنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية".وأكد ان استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا.وفي وقت سابق من اليوم، أعادت سفارة إسبانيا، اليوم الخميس، افتتاح أبوابها في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات عديدة من الإغلاق، إثر القطيعة الدبلوماسية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

https://sarabic.ae/20250116/دولة-أوروبية-تعيد-فتح-سفارتها-في-دمشق-بعد-سنوات-من-القطيعة-فيديو-1096843711.html

https://sarabic.ae/20250114/ما-قصة-مشروع-أنبوب-الغاز-القطري-عبر-سوريا-وعلاقته-بالتحولات-في-دمشق-1096790626.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم