https://sarabic.ae/20250116/دولة-أوروبية-تعيد-فتح-سفارتها-في-دمشق-بعد-سنوات-من-القطيعة-فيديو-1096843711.html
دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سنوات من القطيعة... فيديو
دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سنوات من القطيعة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعادت سفارة إسبانيا، اليوم الخميس، افتتاح أبوابها في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات عديدة من الإغلاق، إثر القطيعة الدبلوماسية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T14:16+0000
2025-01-16T14:16+0000
2025-01-16T14:16+0000
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وأوصدت العديد من سفارات دول العالم سفاراتها في دمشق، إثر القطيعة مع حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.جنرال تركي سابق: إسرائيل والولايات المتحدة أبرز المستفيدين من الوضع في سوريا
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سنوات من القطيعة... فيديو
أعادت سفارة إسبانيا، اليوم الخميس، افتتاح أبوابها في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات عديدة من الإغلاق، إثر القطيعة الدبلوماسية.
وأوصدت العديد من سفارات دول العالم سفاراتها في دمشق، إثر القطيعة مع حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.