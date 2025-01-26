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الهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سوريا
الهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T15:51+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، خالد عبد الكريم، إنه تم إعادة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري معظمهم من النساء والأطفال، أمس.وأكد عبد الكريم أن تلك العودة تحققت بعد إتمام عملية التدقيق الأمني وثبوت عدم تورط العائدين بقضايا في العراق أو كونهم مطلوبين أمنيا.وأشار المسؤول العراقي إلى أن "العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي في مخيم الجدعة جنوبي الموصل وسيطبق عليهم برنامج خاص بإعادة التأهيل قبل عودتهم لديارهم".ويشار إلى أنه في العشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول".ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، مؤكدا أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كل من سوريا والعراق.وأفاد الوزير العراقي بضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات السورية، فضلا عن أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري أيضا.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20200113/شهادات-خطيرة-لداعشيات-مصريات-في-معسكر-الهول-السوري-فيديو-1044049398.html
https://sarabic.ae/20231221/السلطات-العراقية-تنقل-دفعة-سادسة-من-عوائل-داعش-خلال-عام-2023-من-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1084349862.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سوريا

15:51 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 26.01.2025)
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
تابعنا عبر
أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، خالد عبد الكريم، إنه تم إعادة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري معظمهم من النساء والأطفال، أمس.
نساء من داعش في معسكر الهول شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2020
شهادات خطيرة لداعشيات مصريات في معسكر الهول السوري... فيديو
13 يناير 2020, 19:38 GMT
وأكد عبد الكريم أن تلك العودة تحققت بعد إتمام عملية التدقيق الأمني وثبوت عدم تورط العائدين بقضايا في العراق أو كونهم مطلوبين أمنيا.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي في مخيم الجدعة جنوبي الموصل وسيطبق عليهم برنامج خاص بإعادة التأهيل قبل عودتهم لديارهم".
ويشار إلى أنه في العشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، مؤكدا أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".
وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كل من سوريا والعراق.
السلطات العراقية تنقل دفعة سادسة من عوائل داعش خلال عام 2023 من مخيم الهول شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
السلطات العراقية تنقل دفعة سادسة من عوائل "داعش" خلال 2023 من مخيم الهول شرقي سوريا
21 ديسمبر 2023, 22:27 GMT
وأفاد الوزير العراقي بضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات السورية، فضلا عن أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري أيضا.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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