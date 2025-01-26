https://sarabic.ae/20250126/لحظة-انفجار-ضخم-داخل-شمال-درعا-جنوبي-سوريا-فيديو-1097186757.html

لحظة انفجار ضخم داخل شمال درعا جنوبي سوريا... فيديو

لحظة انفجار ضخم داخل شمال درعا جنوبي سوريا... فيديو

سبوتنيك عربي

أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار ضخم وقع، مساء أمس الأحد، داخل مدينة إزرع شمال درعا جنوبي سوريا. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T23:24+0000

2025-01-26T23:24+0000

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وصرح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية " اللواء 12" على أطراف مدينة إزرع".وأضاف المصدر أن "طائرة حربية إسرائيلية دخلت الأجواء السورية قادمة من جهة الجولان المحتل، استهدفت الموقع ما أدى إلى سلسلة انفجارات واندلاع حريق كبير في المكان".وتسبب في الانفجار في إلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية القريبة من الموقع المستهدف، ولا معلومات عن تسجيل أي إصابات بشرية".وكان مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع السوري قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن دمشق تتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب السوري.وذكر أبو قصرة في تصريحات صحفية، بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، أننا "نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب، ونضغط عليها للانسحاب".وحول تناول العلاقات والتهديدات الخارجية لسوريا، شدد مرهف أبو قصرة أن على "إسرائيل وقف تجاوزاتها في الأراضي السورية وهناك مساع كبيرة جداً لإيقاف هذه الأمور. نقول إن البلد تعب من الحرب وليس لدينا أي استعداد أن تحصل أي إشكالية مع أي أحد".وأشار وزير الدفاع السوري إلى أن بلاده الآن مدمرة وممزقة، وتحتاج إلى بناء جيش وبناء المؤسسات الخدمية والتنموية والاقتصادية، مشيرا إلى وجود مساع لحل مشكلة التهديدات الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمع دوي انفجار ضخم بريف القنيطرة، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والحربي الإسرائيلي فوق عدة مواقع في المنطقة.

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