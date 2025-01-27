https://sarabic.ae/20250127/إقبال-كبير-من-السوريين-للحصول-على-جوازات-سفر-1097205466.html

إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر

إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر

سبوتنيك عربي

بعد ساعات من إعادة تفعيل عمل المنصة الإلكترونية الخاصة، في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، للحصول على جوازات سفر، شهدت المنصة إقبالا كبيرا من... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T12:39+0000

2025-01-27T12:39+0000

2025-01-27T12:40+0000

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وقال مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، لـ"سبوتنيك": "تم إعادة تفعيل المنصة الإلكترونية، الخاصة بإصدار جوازات السفر السورية، ضمن مراكز عمل محددة، دمشق، حلب، طرطوس، وحمص، للحصول على جواز سفر سوري بنظام الجواز الفوري، والذي يستغرق العمل به بين 24-48 ساعة كحد أقصى، برسم مليوني ليرة سورية، يتم استيفاؤها بنظام الدفع الإلكتروني".وحول سبب عدم تمكن معظم المواطنين من التسجيل على المنصة، أوضح المصدر: "إن ضغطا كبيرا حصل خلال الساعات الأولى من افتتاح عمل المنصة الإلكترونية، ونتيجة الإقبال الكبير للحصول على جواز سفر، بالإضافة إلى أن خدمة الإصدار محصورة حاليا ب 4 مراكز عمل فقط، نتيجة نقص الكوادر البشرية المختصة والتجهيزات، التي تعرضت إلى سرقة في وقت سابق، من شهر كانون الأول الماضي، حيث يتم العمل حاليا على تجهيز مراكز إضافية في محافظات حماة واللاذقية والسويداء".وتابع المصدر: "خدمة إصدار جوازات السفر متوقفة عبر السفارات والقنصليات السورية حالياً، لكن يتم تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر بشكل مجاني، للمواطنين السوريين في تلك السفارات والقنصليات، بناء على تعليمات وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة".بالمقابل، أكد عبد الرحمن، صاحب أحد المكاتب التي تقدم خدمات إلكترونية، عن وجود صعوبات في الحجز على المنصة الإلكترونية، للحصول على جواز سفر فوري، حيث تغلق المنصة بعد ساعة أو ساعتين من عملها نتيجة الضغط الكبير.وفي الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث شهدت مؤسسات حكومية عدة في العاصمة دمشق وريفها ومحافظتي اللاذقية وطرطوس، حوادث سرقة وتخريب وحرق، ولعل أبرزها سرقة أموال من بنك سوريا المركزي وسرقة وحرق مبنى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق.الهجرة العراقية: عودة 148 عائلة من مخيم الهول في سورياشهادات خطيرة لداعشيات مصريات في معسكر الهول السوري... فيديو

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