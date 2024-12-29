https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-طلبات-من-سوريا-لمراجعة-الاتفاقيات-بشأن-القواعد-العسكرية-في-البلاد-1096293802.html

لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد

لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T02:33+0000

2024-12-29T02:33+0000

2024-12-29T02:46+0000

سيرغي لافروف

أخبار سوريا اليوم

قواعد عسكرية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".وأضاف وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد، "كل واحدة منها تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".وكشف الدبلوماسي الروسي، أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html

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سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, قواعد عسكرية, روسيا