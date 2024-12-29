https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-طلبات-من-سوريا-لمراجعة-الاتفاقيات-بشأن-القواعد-العسكرية-في-البلاد-1096293802.html
لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد
لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T02:33+0000
2024-12-29T02:33+0000
2024-12-29T02:46+0000
سيرغي لافروف
أخبار سوريا اليوم
قواعد عسكرية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".وأضاف وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد، "كل واحدة منها تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".وكشف الدبلوماسي الروسي، أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, قواعد عسكرية, روسيا
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, قواعد عسكرية, روسيا
لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد
02:33 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 02:46 GMT 29.12.2024)
حصري
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "سوريا دولة ذات سيادة
ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".
وشدد لافروف على أن نشر القواعد الروسية في سوريا منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد، "كل واحدة منها تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".
وكشف الدبلوماسي الروسي، أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".