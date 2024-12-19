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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:46+0000
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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه، مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".وأشار الرئيس الروسي إلى أن إسرائيل تقدمت 25 كيلومتر ودخلت إلى التحصينات التي أقامها الاتحاد السوفيتي سابقا في سوريا.وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية."الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-نقلت-4-آلاف-مقاتل-إيراني-من-سوريا-إلى-طهران-1095963602.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, موسكو
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, موسكو

بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا

12:46 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 12:51 GMT 19.12.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© POOL
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه، مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".

ونوه بوتين إلى أن روسيا تندد بأي احتلال للأراضي السورية من جانب إسرائيل، وأن موقف موسكو لا يتغير بهذا الخصوص.

نتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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وأشار الرئيس الروسي إلى أن إسرائيل تقدمت 25 كيلومتر ودخلت إلى التحصينات التي أقامها الاتحاد السوفيتي سابقا في سوريا.

وتابع بوتين: نأمل أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، لكننا نرى أنها ترسل مزيدا من القوات، ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب، بل في توسيع توغلها، وضم بعض الأراضي إلى إسرائيل، وهذا يعقد الموقف أكثر.

وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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