https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html

بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا

بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-19T12:46+0000

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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه، مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".وأشار الرئيس الروسي إلى أن إسرائيل تقدمت 25 كيلومتر ودخلت إلى التحصينات التي أقامها الاتحاد السوفيتي سابقا في سوريا.وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية."الخط المباشر" مع بوتين... فيديو

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-نقلت-4-آلاف-مقاتل-إيراني-من-سوريا-إلى-طهران-1095963602.html

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