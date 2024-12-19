https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html
بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:46+0000
2024-12-19T12:46+0000
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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه، مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".وأشار الرئيس الروسي إلى أن إسرائيل تقدمت 25 كيلومتر ودخلت إلى التحصينات التي أقامها الاتحاد السوفيتي سابقا في سوريا.وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية."الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-نقلت-4-آلاف-مقاتل-إيراني-من-سوريا-إلى-طهران-1095963602.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, موسكو
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, موسكو
بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
12:46 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 12:51 GMT 19.12.2024)
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه، مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".
ونوه بوتين إلى أن روسيا تندد بأي احتلال للأراضي السورية من جانب إسرائيل، وأن موقف موسكو لا يتغير بهذا الخصوص.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن إسرائيل تقدمت 25 كيلومتر ودخلت إلى التحصينات التي أقامها الاتحاد السوفيتي سابقا في سوريا.
وتابع بوتين: نأمل أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، لكننا نرى أنها ترسل مزيدا من القوات، ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب، بل في توسيع توغلها، وضم بعض الأراضي إلى إسرائيل، وهذا يعقد الموقف أكثر.
وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا
، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.