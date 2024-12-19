https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-نقلت-4-آلاف-مقاتل-إيراني-من-سوريا-إلى-طهران-1095963602.html

بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران

بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T12:07+0000

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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنيين الروس: "لنفرض أن أصدقاءنا الإيرانيين قد طلبوا منا سابقًا مساعدتهم لنقل وحداتهم إلى الأراضي السورية، فقد طلبوا في هذه المرة إخراجهم من هناك". وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية. "الخط المباشر" مع بوتين... فيديو

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-سوريا-ووجود-الأسد-في-موسكو----1095957829.html

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