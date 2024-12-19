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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران
بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:07+0000
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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنيين الروس: "لنفرض أن أصدقاءنا الإيرانيين قد طلبوا منا سابقًا مساعدتهم لنقل وحداتهم إلى الأراضي السورية، فقد طلبوا في هذه المرة إخراجهم من هناك". وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية. "الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-سوريا-ووجود-الأسد-في-موسكو----1095957829.html
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العالم العربي, روسيا, إيران
العالم العربي, روسيا, إيران

بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران

12:07 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 19.12.2024)
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نتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنيين الروس: "لنفرض أن أصدقاءنا الإيرانيين قد طلبوا منا سابقًا مساعدتهم لنقل وحداتهم إلى الأراضي السورية، فقد طلبوا في هذه المرة إخراجهم من هناك".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد نقلنا 4 آلاف مقاتل إيراني من قاعدة حميميم إلى طهران، وجزء مما يسمى الوحدات الموالية لإيران غادرت دون قتال إلى لبنان، وبعضها إلى العراق".

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين يعلق على الوضع في سوريا ووجود الأسد في موسكو
11:33 GMT

وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر": "لم تكن لدينا قوات برية في سوريا، هكذا بكل بساطة. لدينا قاعدتان هناك، جوية وبحرية. القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخرى كما نعلم جميعًا. ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".

وأشار بوتين إلى أن الوضع اليوم في سوريا، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوّه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا، التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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