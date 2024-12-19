https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-سوريا-ووجود-الأسد-في-موسكو----1095957829.html
بوتين يعلق على الوضع في سوريا ووجود الأسد في موسكو
بوتين يعلق على الوضع في سوريا ووجود الأسد في موسكو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لم ير الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، مؤكدا أنه سيلتقيه. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T11:33+0000
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وقال بوتين في مؤتمر صحفي، خلال "الخط المباشر" مع بوتين: "لأكون صادقاً، لم ألتق بعد بالرئيس الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، لكنني أخطط للقيام بذلك، سأتحدث معه بالتأكيد".ونوه بوتين إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد عسكرية فقط، وأضاف:واعتبر بوتين الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.وأشار بوتين إلى أن روسيا ستفكر في الاحتفاظ بقواعد عسكرية في سوريا، وقال: "نحن نقيم علاقات مع جميع الجماعات التي تسيطر على الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة، والغالبية العظمى منهم يقولون لنا إنهم سيكونون مهتمين ببقاء قواعدنا العسكرية في سوريا. نحن بحاجة إلى التفكير في الأمر، لأنه يجب أن نقرر بأنفسنا كيف ستتطور علاقاتنا مع تلك القوى السياسية التي تسيطر الآن، وستسيطر على الوضع في هذا البلد في المستقبل".وينعقد اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.أردوغان: نؤكد على ضرورة سيادة سوريا ولن نسمح أبدا بتقسيم أراضيهامصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
بوتين يعلق على الوضع في سوريا ووجود الأسد في موسكو
11:33 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 19.12.2024)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لم ير الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، مؤكدا أنه سيلتقيه.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي، خلال "الخط المباشر" مع بوتين: "لأكون صادقاً، لم ألتق بعد بالرئيس الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، لكنني أخطط للقيام بذلك، سأتحدث معه بالتأكيد".
وأشار بوتين إلى أن ما يحدث في سوريا ليس هزيمة لروسيا، مؤكدا أن روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات، حتى لا ينشأ هناك جيب إرهابي وقد حققت أهدافها.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا،
بل قواعد عسكرية فقط، وأضاف:
"لم تكن لدينا قوات برية في سوريا. هكذا بكل ببساطة. لدينا قاعدتان هناك: القوات الجوية والبحرية. القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخرى كما نعلم جميعًا، ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
واعتبر بوتين الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك. ونوه إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا
التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
وأشار بوتين إلى أن روسيا ستفكر في الاحتفاظ بقواعد عسكرية في سوريا،
وقال: "نحن نقيم علاقات مع جميع الجماعات التي تسيطر على الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة، والغالبية العظمى منهم يقولون لنا إنهم سيكونون مهتمين ببقاء قواعدنا العسكرية في سوريا. نحن بحاجة إلى التفكير في الأمر، لأنه يجب أن نقرر بأنفسنا كيف ستتطور علاقاتنا مع تلك القوى السياسية التي تسيطر الآن، وستسيطر على الوضع في هذا البلد في المستقبل".
وينعقد اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" مع بوتين،
بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.