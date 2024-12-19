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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
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20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241219/مصدر-إدارة-العمليات-العسكرية-في-سوريا-تسعى-لتجنيس-مسلحيها-الأجانب--1095949484.html
مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب
مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب
سبوتنيك عربي
بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا بدأ الحديث عن مصير المسلحين الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوف تلك الفصائل وينتمون إلى عدة جنسيات 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:20+0000
2024-12-19T09:20+0000
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وقالت مصادر خاصة في إدلب ولكالة "سبوتنيك"، إن "الحديث اليوم يدور عن إعطاء المسلحين الأجانب "مكافأة " لقتالهم خلال السنوات السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة وهذه المكافأة ستكون منحهم الجنسية السورية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 3800 مسلح من جنسيات "ايغور - البان - شيشانيين - أوزبك - تركستان - قوقاز" بالإضافة إلى جنسيات أخرى كانوا متواجدين سابقا في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي وتحديدا بالقرب من الحدود السورية التركية ومناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ضمن تجمعات خصصتها "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا وبلدان عدة) ومنعت باقي الفصائل والسكان المحليين من الاقتراب منها أو الاختلاط معهم".وختمت المصادر: "أن معظم المسلحين الأجانب أتوا إلى سوريا منذ عام 2015 برفقة زوجاتهم عبر الحدود السورية التركية كانوا يقاتلون في بلدان العراق وأفغانستان ضمن صفوف تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وعدد قليل منهم تزوج من نساء سوريات ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في أرياف إدلب وحلب واللاذقية".تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟
https://sarabic.ae/20241218/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-أن-داعش-بدأ-بإعادة-تنظيم-صفوفه-مستغلا-الفوضى-في-سوريا-1095939235.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب

09:20 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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حصري
بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا بدأ الحديث عن مصير المسلحين الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوف تلك الفصائل وينتمون إلى عدة جنسيات
وقالت مصادر خاصة في إدلب ولكالة "سبوتنيك"، إن "الحديث اليوم يدور عن إعطاء المسلحين الأجانب "مكافأة " لقتالهم خلال السنوات السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة وهذه المكافأة ستكون منحهم الجنسية السورية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 3800 مسلح من جنسيات "ايغور - البان - شيشانيين - أوزبك - تركستان - قوقاز" بالإضافة إلى جنسيات أخرى كانوا متواجدين سابقا في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي وتحديدا بالقرب من الحدود السورية التركية ومناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ضمن تجمعات خصصتها "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا وبلدان عدة) ومنعت باقي الفصائل والسكان المحليين من الاقتراب منها أو الاختلاط معهم".
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أمس, 20:42 GMT

وأضافت المصادر: "أنه اليوم ومع سيطرة الفصائل العسكرية المسلحة على نظام الحكم في سوريا توجه معظم المسلحين الأجانب إلى محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريف دمشق حيث يريدون الإقامة في تلك المناطق ،بالمقابل إرسلت "إدارة العمليات العسكرية" تطمينات لهم بأن العمل جار لمنحهم حق الإقامة الدائمة في البلاد من خلال تجنيسهم " "كمكافأة" لهم لقتالهم في سوريا خلال السنوات السابقة.

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وختمت المصادر: "أن معظم المسلحين الأجانب أتوا إلى سوريا منذ عام 2015 برفقة زوجاتهم عبر الحدود السورية التركية كانوا يقاتلون في بلدان العراق وأفغانستان ضمن صفوف تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وعدد قليل منهم تزوج من نساء سوريات ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في أرياف إدلب وحلب واللاذقية".
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو09:50 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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