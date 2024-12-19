https://sarabic.ae/20241219/مصدر-إدارة-العمليات-العسكرية-في-سوريا-تسعى-لتجنيس-مسلحيها-الأجانب--1095949484.html

مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب

مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجانب

سبوتنيك عربي

بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا بدأ الحديث عن مصير المسلحين الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوف تلك الفصائل وينتمون إلى عدة جنسيات 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T09:20+0000

2024-12-19T09:20+0000

2024-12-19T09:20+0000

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وقالت مصادر خاصة في إدلب ولكالة "سبوتنيك"، إن "الحديث اليوم يدور عن إعطاء المسلحين الأجانب "مكافأة " لقتالهم خلال السنوات السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة وهذه المكافأة ستكون منحهم الجنسية السورية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 3800 مسلح من جنسيات "ايغور - البان - شيشانيين - أوزبك - تركستان - قوقاز" بالإضافة إلى جنسيات أخرى كانوا متواجدين سابقا في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي وتحديدا بالقرب من الحدود السورية التركية ومناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ضمن تجمعات خصصتها "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا وبلدان عدة) ومنعت باقي الفصائل والسكان المحليين من الاقتراب منها أو الاختلاط معهم".وختمت المصادر: "أن معظم المسلحين الأجانب أتوا إلى سوريا منذ عام 2015 برفقة زوجاتهم عبر الحدود السورية التركية كانوا يقاتلون في بلدان العراق وأفغانستان ضمن صفوف تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وعدد قليل منهم تزوج من نساء سوريات ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في أرياف إدلب وحلب واللاذقية".تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟

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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك