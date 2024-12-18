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نتنياهو يقطع وعدا لوالدة "صحفي" اختفى في سوريا
نتنياهو يقطع وعدا لوالدة "صحفي" اختفى في سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطع وعدا لوالدة صحفي محتجز في سوريا، بعدم قصف أي مناطق قد يكون نجلها... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T17:50+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أكد لـ"ديبرا تايس"، والدة أوستن تايس الصحفي الأمريكي، أنه لن يتعرض للمكان الذي يتواجد فيه.وكانت ديبرا تايس قد بعثت برسالة إلى نتنياهو، تدعي من خلالها أنها تمتلك معلومات موثوقة تقضي بأن ابنها قد يكون محتجزا في سجن بالقرب من العاصمة السورية دمشق.وأوضح الموقع أن أوستن تايس كان وما يزال محل اهتمام لعملية بحث واسعة النطاق بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما كاملة.وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي برسالة طمأنة إلى والدة تايس، مؤكدا أنه يعمل بتنسيق بشكل تام مع السلطات الأمريكية بشأن هذه المسألة، وأن الجيش الإسرائيلي ليس نشطا في المنطقة التي قد يقع فيها أوستن. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241218/تقرير-جميع-سفارات-إسرائيل-في-دول-التطبيع-تعاني-عدم-القدرة-على-العمل-1095928534.html
https://sarabic.ae/20241208/تقرير-الهجوم-على-مخابئ-أسلحة-استراتيجية-في-سوريا-خيار-مطروح-لإسرائيل-1095596690.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رصد الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رصد الأخبار

نتنياهو يقطع وعدا لوالدة "صحفي" اختفى في سوريا

17:50 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطع وعدا لوالدة صحفي محتجز في سوريا، بعدم قصف أي مناطق قد يكون نجلها موجودا فيها.
وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أكد لـ"ديبرا تايس"، والدة أوستن تايس الصحفي الأمريكي، أنه لن يتعرض للمكان الذي يتواجد فيه.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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15:13 GMT
وكانت ديبرا تايس قد بعثت برسالة إلى نتنياهو، تدعي من خلالها أنها تمتلك معلومات موثوقة تقضي بأن ابنها قد يكون محتجزا في سجن بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
وأوضح الموقع أن أوستن تايس كان وما يزال محل اهتمام لعملية بحث واسعة النطاق بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما كاملة.
وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي برسالة طمأنة إلى والدة تايس، مؤكدا أنه يعمل بتنسيق بشكل تام مع السلطات الأمريكية بشأن هذه المسألة، وأن الجيش الإسرائيلي ليس نشطا في المنطقة التي قد يقع فيها أوستن.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
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وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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