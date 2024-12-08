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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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09:47 GMT
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10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
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30 د
مرايا العلوم
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19 د
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مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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https://sarabic.ae/20241208/تقرير-الهجوم-على-مخابئ-أسلحة-استراتيجية-في-سوريا-خيار-مطروح-لإسرائيل-1095596690.html
تقرير: الهجوم على مخابئ أسلحة استراتيجية في سوريا خيار مطروح لإسرائيل
تقرير: الهجوم على مخابئ أسلحة استراتيجية في سوريا خيار مطروح لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجمات على مخابئ أسلحة سورية، باعتباره "خيارا مطروحا" حتى لا تقع بأيدي "تنظيمات متطرفة"،... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T11:16+0000
2024-12-08T11:16+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يراقب الأسلحة الكبيرة والاستراتيجية بالجيش السوري حتى لا تقع بأيدي تنظيمات متطرفة"، على حد قولها.وأوضحت الصحيفة أن أمام إسرائيل "خيار مطروح" ممثل في استهداف الأسلحة الاستراتيجية والمهمة بزعم عدم وقوعها في أيدي "تنظيمات متطرفة"، كما أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم في الأيام الأخيرة أسلحة زعمت أنها تعرّض إسرائيل للخطر وكذلك أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، خوفا من وقوعهم في أيدي ما وصفته الصحيفة بـ"المتمردين".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن الجيش عدم نيته مهاجمة سوريا إلا إذا كانت هناك محاولة للمس بإسرائيل، فيما إذا م تم اتخاذ قرار يقضي بأن أي محاولة لاختراق الحدود ستواجه بقوة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-ينهي-تدريبا-عسكريا-في-الجولان-ويعزز-قواته-في-الهضبة-السورية-المحتلة-1095579436.html
https://sarabic.ae/20241208/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-ليس-لدي-معلومات-بشأن-مكان-بشار-الأسد-1095596377.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: الهجوم على مخابئ أسلحة استراتيجية في سوريا خيار مطروح لإسرائيل

11:16 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجمات على مخابئ أسلحة سورية، باعتباره "خيارا مطروحا" حتى لا تقع بأيدي "تنظيمات متطرفة"، بحسب قولها.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يراقب الأسلحة الكبيرة والاستراتيجية بالجيش السوري حتى لا تقع بأيدي تنظيمات متطرفة"، على حد قولها.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبا عسكريا في الجولان ويعزز قواته في الهضبة السورية المحتلة
أمس, 14:33 GMT
وأوضحت الصحيفة أن أمام إسرائيل "خيار مطروح" ممثل في استهداف الأسلحة الاستراتيجية والمهمة بزعم عدم وقوعها في أيدي "تنظيمات متطرفة"، كما أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم في الأيام الأخيرة أسلحة زعمت أنها تعرّض إسرائيل للخطر وكذلك أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، خوفا من وقوعهم في أيدي ما وصفته الصحيفة بـ"المتمردين".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن الجيش عدم نيته مهاجمة سوريا إلا إذا كانت هناك محاولة للمس بإسرائيل، فيما إذا م تم اتخاذ قرار يقضي بأن أي محاولة لاختراق الحدود ستواجه بقوة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل، موضحة أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
المبعوث الأممي إلى سوريا: ليس لدي معلومات بشأن مكان بشار الأسد
11:04 GMT
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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