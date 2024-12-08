https://sarabic.ae/20241208/تقرير-الهجوم-على-مخابئ-أسلحة-استراتيجية-في-سوريا-خيار-مطروح-لإسرائيل-1095596690.html

تقرير: الهجوم على مخابئ أسلحة استراتيجية في سوريا خيار مطروح لإسرائيل

تقرير: الهجوم على مخابئ أسلحة استراتيجية في سوريا خيار مطروح لإسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجمات على مخابئ أسلحة سورية، باعتباره "خيارا مطروحا" حتى لا تقع بأيدي "تنظيمات متطرفة"،... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T11:16+0000

2024-12-08T11:16+0000

2024-12-08T11:16+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يراقب الأسلحة الكبيرة والاستراتيجية بالجيش السوري حتى لا تقع بأيدي تنظيمات متطرفة"، على حد قولها.وأوضحت الصحيفة أن أمام إسرائيل "خيار مطروح" ممثل في استهداف الأسلحة الاستراتيجية والمهمة بزعم عدم وقوعها في أيدي "تنظيمات متطرفة"، كما أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم في الأيام الأخيرة أسلحة زعمت أنها تعرّض إسرائيل للخطر وكذلك أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، خوفا من وقوعهم في أيدي ما وصفته الصحيفة بـ"المتمردين".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن الجيش عدم نيته مهاجمة سوريا إلا إذا كانت هناك محاولة للمس بإسرائيل، فيما إذا م تم اتخاذ قرار يقضي بأن أي محاولة لاختراق الحدود ستواجه بقوة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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