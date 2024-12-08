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المبعوث الأممي إلى سوريا: ليس لدي معلومات بشأن مكان بشار الأسد

المبعوث الأممي إلى سوريا: ليس لدي معلومات بشأن مكان بشار الأسد

سبوتنيك عربي

ناشد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الأحد، المجموعات المسلحة في سوريا الحفاظ على المدنيين والنظام العام في البلاد. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

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كما حثّ بيدرسن، جميع السوريين على منح الأولوية للحوار والوحدة واحترام حقوق الإنسان، كما دعاهم إلى تجنب إراقة الدماء والاستعداد للمرحلة الانتقالية وضمان حقوق الأقليات الطائفية.وتابع أنه "من المهم لكل السوريين أن يوحدوا صفوفهم ووضع الأساس لسوريا المستقبل، ويجب البدء في وضع ترتيبات المرحلة الانتقالية في سوريا".وأشار إلى أن "الأوضاع في سوريا ليست مرتبطة فقط بإيران وتركيا وروسيا، بل أيضا بدول عربية عدة".ولفت بيدرسن إلى أن "الوقت الحالي مناسب لتأسيس عملية انتقالية سلسة وناجحة في سوريا".وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه ليس لديه أي معلومات عن الرئيس السوري بشار الأسد.وطالب برفع زعماء المعارضة المسلحة في سوريا، من قائمة الإرهابيين.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد استولت على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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