https://sarabic.ae/20241208/تركيا-لا-نعلم-أين-يوجد-بشار-الأسد-وسنواصل-العمل-مع-الحكومة-السورية-الجديدة-1095595995.html

تركيا: لا نعلم أين يوجد بشار الأسد وسنواصل العمل مع الحكومة السورية الجديدة

تركيا: لا نعلم أين يوجد بشار الأسد وسنواصل العمل مع الحكومة السورية الجديدة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن أنقرة لا تعرف أين يتواجد الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الحالي، مرجحا أنه قد سافر إلى الخارج، بحسب... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T10:28+0000

2024-12-08T10:28+0000

2024-12-08T10:28+0000

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وأكد فيدان، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن "الشعب السوري سيعيد تشكيل مستقبل بلاده"، وأضاف أن "ملايين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم في إمكانهم الآن العودة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن "تركيا تولي أهمية كبيرة للوحدة الوطنية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".وتابع فيدان أن "سوريا دخلت حقبة جديدة صباح اليوم، ودمشق لم تستغل فرصة المصالحة مع المعارضة".ومضى وزير الخارجية التركي: "سنمنع حزب العمال الكردستاني من استغلال فراغ السلطة في سوريا".وواصل فيدان أن "تركيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية الجديدة، وعلى الحكومة السورية الجديدة أن تكون شاملة وسنبدأ من الآن فصاعدا مرحلة إعادة بناء سوريا".يأتي ذلك بعدما استولت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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