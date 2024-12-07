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https://sarabic.ae/20241207/أردوغان-لم-يستطع-نظام-دمشق-أن-يفهم-قيمة-ومعنى-اليد-التي-مدتها-تركيا--1095580922.html
أردوغان: لم يستطع نظام دمشق أن يفهم قيمة ومعنى اليد التي مدتها تركيا
أردوغان: لم يستطع نظام دمشق أن يفهم قيمة ومعنى اليد التي مدتها تركيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده لا تطمع بأراضي أي بلد، لافتًا إلى أن هناك حقائق سياسية ودبلوماسية جديدة في سوريا والشعب السوري هو... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:24+0000
2024-12-07T15:24+0000
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وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، إن "هناك حقائق سياسية ودبلوماسية جديدة في سوريا والشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره وصب الزيت على النار لا يجدي نفعا... ودمشق لم تقدّر اليد التي مدتها تركيا، ولم يفهم معناها، وتركيا تقف على الجانب الصحيح من التاريخ اليوم، مثلما كانت بالأمس"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأضاف أردوغان: "لا نطمع بأراضي أي بلد، وأمنيتنا هي أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء الذي كانت تتوق إليه منذ 13 عاما".وتابع الرئيس التركي أن "الأراضي السورية مشبعة بالحرب والدم والدموع، وإخوتنا وأخواتنا السوريون يستحقون الحرية والأمن والسلام في وطنهم".وأردف: "هناك الآن واقع سياسي ودبلوماسي جديد في سوريا، فسوريا ملك للسوريين بكل عناصرها العرقية والطائفية والدينية".يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في سوريا، في الأيام الأخيرة، بعد أن شنّت تنظيمات إرهابية هجوما هو الأعنف منذ سنوات على مواقع الجيش السوري في حلب وإدلب وحماة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.وفي المقابل، أعلن الجيش السوري تنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين.
https://sarabic.ae/20241207/انطلاق-لقاء-وزراء-خارجية-صيغة-أستانا-حول-سوريا-في-الدوحة-1095574717.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: لم يستطع نظام دمشق أن يفهم قيمة ومعنى اليد التي مدتها تركيا

15:24 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده لا تطمع بأراضي أي بلد، لافتًا إلى أن هناك حقائق سياسية ودبلوماسية جديدة في سوريا والشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، إن "هناك حقائق سياسية ودبلوماسية جديدة في سوريا والشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره وصب الزيت على النار لا يجدي نفعا... ودمشق لم تقدّر اليد التي مدتها تركيا، ولم يفهم معناها، وتركيا تقف على الجانب الصحيح من التاريخ اليوم، مثلما كانت بالأمس"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأضاف أردوغان: "لا نطمع بأراضي أي بلد، وأمنيتنا هي أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء الذي كانت تتوق إليه منذ 13 عاما".
وتابع الرئيس التركي أن "الأراضي السورية مشبعة بالحرب والدم والدموع، وإخوتنا وأخواتنا السوريون يستحقون الحرية والأمن والسلام في وطنهم".
وأردف: "هناك الآن واقع سياسي ودبلوماسي جديد في سوريا، فسوريا ملك للسوريين بكل عناصرها العرقية والطائفية والدينية".
المشاركون في الجولة التاسعة عشرة من المفاوضات حول سوريا بصيغة أستانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انطلاق لقاء وزراء خارجية "صيغة أستانا" حول سوريا في الدوحة
11:49 GMT
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في سوريا، في الأيام الأخيرة، بعد أن شنّت تنظيمات إرهابية هجوما هو الأعنف منذ سنوات على مواقع الجيش السوري في حلب وإدلب وحماة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.
وفي المقابل، أعلن الجيش السوري تنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين.
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