https://sarabic.ae/20241207/انطلاق-لقاء-وزراء-خارجية-صيغة-أستانا-حول-سوريا-في-الدوحة-1095574717.html
انطلاق لقاء وزراء خارجية "صيغة أستانا" حول سوريا في الدوحة
انطلاق لقاء وزراء خارجية "صيغة أستانا" حول سوريا في الدوحة
سبوتنيك عربي
انطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T11:49+0000
2024-12-07T11:49+0000
2024-12-07T11:49+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "اجتماع وزراء خارجية صيغة أستانا بشأن سوريا انطلق بشكل مغلق في قطر، على هامش منتدى الدوحة".تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، بدأت في يناير/ كانون الثاني 2017، بين الأطراف السورية برعاية روسية - تركية - إيرانية، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة، الأردن ولبنان والعراق.
https://sarabic.ae/20241207/إيران-تنفي-التقارير-حول-إخلاء-سفارتها-في-دمشق-1095569991.html
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العالم العربي, روسيا, قطر, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, قطر, أخبار سوريا اليوم
انطلاق لقاء وزراء خارجية "صيغة أستانا" حول سوريا في الدوحة
انطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "اجتماع وزراء خارجية صيغة أستانا بشأن سوريا انطلق بشكل مغلق في قطر، على هامش منتدى الدوحة".
وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
وتعقد المحادثات المغلقة بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني عباس عراقجي، والتركي هاكان فيدان.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، بدأت في يناير/ كانون الثاني 2017، بين الأطراف السورية برعاية روسية - تركية - إيرانية، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة، الأردن ولبنان والعراق.