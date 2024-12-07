https://sarabic.ae/20241207/إيران-تنفي-التقارير-حول-إخلاء-سفارتها-في-دمشق-1095569991.html
إيران تنفي التقارير حول إخلاء سفارتها في دمشق
إيران تنفي التقارير حول إخلاء سفارتها في دمشق
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الشائعات التي تحدثت عن إخلاء سفارة بلاده في دمشق، مؤكدًا أنها تعمل بشكل طبيعي. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T09:35+0000
2024-12-07T09:35+0000
2024-12-07T09:35+0000
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وقال بقائي، في تصريح صحفي: "هذه المزاعم غير صحيحة، والسفارة الإيرانية (في دمشق) لا تزال تعمل وتستمر في أنشطتها الروتينية".وجاء النفي بعد أن زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إيران بدأت بإجلاء عسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، فضلاً عن المدنيين الإيرانيين من سوريا، وأن عملية الإجلاء تتم جزئياً عبر رحلات جوية إلى طهران، وكذلك على الطرق البرية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري.وقالت الصحيفة: "شرعت إيران يوم الجمعة (أمس)، في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".وفي وقت سابق، نفت السفارة الأردنية في واشنطن، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير ادعى أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثّوا الرئيس السوري بشار الأسد، على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.كما ادعت الصحيفة أن "الأسد حثّ تركيا على التدخل لوقف المسلحين، وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخبارية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق"، بحسب قولها.وزارة الإعلام السورية تحذر من فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد
https://sarabic.ae/20241207/الأردن-يعلق-رسميا-بعد-ادعاءات-بأنه-حث-الأسد-على-مغادرة-سوريا-1095566961.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران, العالم
إيران تنفي التقارير حول إخلاء سفارتها في دمشق
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الشائعات التي تحدثت عن إخلاء سفارة بلاده في دمشق، مؤكدًا أنها تعمل بشكل طبيعي.
وقال بقائي، في تصريح صحفي: "هذه المزاعم غير صحيحة، والسفارة الإيرانية (في دمشق) لا تزال تعمل وتستمر في أنشطتها الروتينية".
وجاء النفي بعد أن زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إيران بدأت بإجلاء عسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، فضلاً عن المدنيين الإيرانيين من سوريا، وأن عملية الإجلاء تتم جزئياً عبر رحلات جوية إلى طهران، وكذلك على الطرق البرية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري.
وقالت الصحيفة: "شرعت إيران يوم الجمعة (أمس)، في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".
وفي وقت سابق، نفت السفارة الأردنية في واشنطن، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير ادعى أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثّوا الرئيس السوري بشار الأسد، على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.
كما ادعت الصحيفة أن "الأسد حثّ تركيا على التدخل لوقف المسلحين، وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخبارية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق"، بحسب قولها.