https://sarabic.ae/20241205/وزارة-الإعلام-السورية-تحذر-من-فيديو-مفبرك-يعلن-تنحي-الرئيس-بشار-الأسد--1095529076.html
وزارة الإعلام السورية تحذر من فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد
وزارة الإعلام السورية تحذر من فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، تحذيرا من تداول مقطع مصور يزعم تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T19:15+0000
2024-12-05T19:15+0000
2024-12-05T19:15+0000
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وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام "الذكاء الصناعي"، يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد". في سياق متصل، حذرت وكالة الأنباء السورية "سانا" من انتشار شائعات وفيديوهات مفبركة تُنتج باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، والتي تُروجها التنظيمات الإرهابية بهدف استهداف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها، سعيا لإثارة الفوضى والارتباك بين المواطنين. ومن جهتها، أكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد الجلالي، لا يمتلك حاليا أي حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي، وشددت على أن منصات رئاسة مجلس الوزراء الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الوحيد الموثوق لكل ما يصدر عن رئاسة المجلس أو يُنشر باسمها. وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة. وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241202/الكرملين-يؤكد-مواصلة-روسيا-دعمها--للأسد-1095397211.html
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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزارة الإعلام السورية تحذر من فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد
أصدرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، تحذيرا من تداول مقطع مصور يزعم تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام "الذكاء الصناعي"، يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".
في سياق متصل، حذرت وكالة
الأنباء السورية "سانا" من انتشار شائعات وفيديوهات مفبركة تُنتج باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، والتي تُروجها التنظيمات الإرهابية بهدف استهداف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها، سعيا لإثارة الفوضى والارتباك بين المواطنين.
ومن جهتها، أكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد الجلالي، لا يمتلك حاليا أي حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي، وشددت على أن منصات رئاسة مجلس الوزراء الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الوحيد الموثوق لكل ما يصدر عن رئاسة المجلس أو يُنشر باسمها.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.