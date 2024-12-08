https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-يكشف-تفاصيل-آخر-مكالمة-له-مع-الرئيس-الأسد-1095591936.html
رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T07:02+0000
2024-12-08T07:02+0000
2024-12-08T07:02+0000
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وقال الجلالي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان الأسد، ومتى غادر البلاد، بحسب قوله.وكشف الجلالي أن آخر تواصل له مع الأسد كان، مساء أمس السبت، مضيفا: "وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".وواصل الجلالي، قائلا: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، لافتًا إلى أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".وأفاد رئيس الوزراء السوري بأنه "حدث تواصل مع قائد الفصائل المسلحة أحمد الشرع، المعروف باسم الجولاني".كما أعرب الجلالي أن عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-مستعدون-للتعاون-مع-أي-قيادة-يختارها-الشعب-1095589767.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.
وقال
الجلالي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان الأسد، ومتى غادر البلاد، بحسب قوله.
وكشف الجلالي أن آخر تواصل له مع الأسد كان، مساء أمس السبت، مضيفا: "وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".
وتابع: "الأسد قال لي، غدا نرى، وذلك في تعليقه على التطورات".
وواصل الجلالي، قائلا: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، لافتًا إلى أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".
وأفاد رئيس الوزراء السوري
بأنه "حدث تواصل مع قائد الفصائل المسلحة أحمد الشرع، المعروف باسم الجولاني".
كما أعرب الجلالي أن عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.