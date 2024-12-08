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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
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مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
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هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T07:02+0000
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وقال الجلالي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان الأسد، ومتى غادر البلاد، بحسب قوله.وكشف الجلالي أن آخر تواصل له مع الأسد كان، مساء أمس السبت، مضيفا: "وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".وواصل الجلالي، قائلا: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، لافتًا إلى أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".وأفاد رئيس الوزراء السوري بأنه "حدث تواصل مع قائد الفصائل المسلحة أحمد الشرع، المعروف باسم الجولاني".كما أعرب الجلالي أن عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-مستعدون-للتعاون-مع-أي-قيادة-يختارها-الشعب-1095589767.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد

07:02 GMT 08.12.2024
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، اليوم الأحد، أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.
وقال الجلالي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان الأسد، ومتى غادر البلاد، بحسب قوله.
وكشف الجلالي أن آخر تواصل له مع الأسد كان، مساء أمس السبت، مضيفا: "وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

وتابع: "الأسد قال لي، غدا نرى، وذلك في تعليقه على التطورات".

مسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب
04:06 GMT
وواصل الجلالي، قائلا: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، لافتًا إلى أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".
وأفاد رئيس الوزراء السوري بأنه "حدث تواصل مع قائد الفصائل المسلحة أحمد الشرع، المعروف باسم الجولاني".
كما أعرب الجلالي أن عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
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