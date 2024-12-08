https://sarabic.ae/20241208/تقرير-استدعاء-قوات-عسكرية-إسرائيلية-إلى-الحدود-مع-سوريا-1095594464.html
تقرير: استدعاء قوات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع سوريا
تقرير: استدعاء قوات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T09:36+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل.وأوضحت الإذاعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الإسرائيلي-نشرنا-قوات-في-المنطقة-العازلة-ونقاط-عدة-مهمة-للدفاع-في-ضوء-الأحداث-بسوريا-1095591783.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
تقرير: استدعاء قوات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع سوريا
09:36 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 09:37 GMT 08.12.2024)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل.
وأوضحت الإذاعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي
يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن دبابات الجيش تخطت السياج في الصباح الباكر وتمركزت داخل المنطقة العازلة، وبدأت القوات بإعادة الانتشار في القنيطرة.
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.