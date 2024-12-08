https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الإسرائيلي-نشرنا-قوات-في-المنطقة-العازلة-ونقاط-عدة-مهمة-للدفاع-في-ضوء-الأحداث-بسوريا-1095591783.html
الجيش الإسرائيلي: نشرنا قوات في المنطقة العازلة ونقاط عدة مهمة للدفاع في ضوء الأحداث بسوريا
الجيش الإسرائيلي: نشرنا قوات في المنطقة العازلة ونقاط عدة مهمة للدفاع في ضوء الأحداث بسوريا
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قام بنشر قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T06:59+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ضوء الأحداث في سوريا، وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي نقاط دفاعية ضرورية عدة وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل".وأضاف: "سيواصل الجيش العمل وفق ما تقتضيه الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-مستعدون-للتعاون-مع-أي-قيادة-يختارها-الشعب-1095589767.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: نشرنا قوات في المنطقة العازلة ونقاط عدة مهمة للدفاع في ضوء الأحداث بسوريا
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قام بنشر قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في ضوء الأحداث في سوريا، وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي نقاط دفاعية ضرورية عدة وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل".
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي "لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا".
وأضاف: "سيواصل الجيش العمل وفق ما تقتضيه الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن دبابات الجيش تخطت السياج في الصباح الباكر وتمركزت داخل المنطقة العازلة، وبدأت القوات بإعادة الانتشار في القنيطرة.
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.