https://sarabic.ae/20241218/تقرير-جميع-سفارات-إسرائيل-في-دول-التطبيع-تعاني-عدم-القدرة-على-العمل-1095928534.html

تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل

تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوضع السياسي الحساس في منطقة الشرق الأوسط، يؤثر على البعثات الدبلوماسية لبلادها في المنطقة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T15:13+0000

2024-12-18T15:13+0000

2024-12-18T15:13+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار المغرب اليوم

البحرين

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

وأكدت قناة i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع سفارات دول الاتفاقيات الإبراهيمية، ومصر والأردن، تعاني من خلل وظيفي مؤقت أو دائم، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.وزعمت أن مصر استمرت في تأخير وصول السفير الإسرائيلي في القاهرة، واستلام بيان اعتماده، وأن السفيرة السابقة أميرة أورون قد تركت منصبها، ولم يصادق المصريون على المنصب الحالي، ويؤجلون استلام بيان اعتماده حتى إشعار آخر.وعن السفير الإسرائيلي في الأردن، ادعت القناة أن الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لم يكن موجوداً في عمان طوال فترة الحرب بأكملها تقريبا، حيث عاد مؤخراً في زيارة عمل للسفارة لمدة يوم واحد على الرغم من الضغوط الأردنية لعدم القيام بذلك.وأضافت أنه تم تعيين سفير جديد، في الإمارات، ويدعى يوسي شيلي، وإلى أن يتولى منصبه، ترفض السلطات الإماراتية اللقاء مع المعين مؤقتا.وفي البحرين، طُلب من السفير الإسرائيلي في المنامة تقليص ظهوره، ولم تتم دعوته لحضور المناسبات، بينما لا يوجد في المغرب حتى الآن سفير دائم وهناك أيضا معارضة لوجود هذا السفير.

https://sarabic.ae/20241126/الإمارات-تعلن-عن-تعاون-دولة-معها-في-القبض-على-قتلة-الحاخام-الإسرائيلي-1095226510.html

مصر

إسرائيل

أخبار المغرب اليوم

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار