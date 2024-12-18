https://sarabic.ae/20241218/تقرير-جميع-سفارات-إسرائيل-في-دول-التطبيع-تعاني-عدم-القدرة-على-العمل-1095928534.html
تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل
تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوضع السياسي الحساس في منطقة الشرق الأوسط، يؤثر على البعثات الدبلوماسية لبلادها في المنطقة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T15:13+0000
2024-12-18T15:13+0000
2024-12-18T15:13+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
البحرين
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وأكدت قناة i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع سفارات دول الاتفاقيات الإبراهيمية، ومصر والأردن، تعاني من خلل وظيفي مؤقت أو دائم، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.وزعمت أن مصر استمرت في تأخير وصول السفير الإسرائيلي في القاهرة، واستلام بيان اعتماده، وأن السفيرة السابقة أميرة أورون قد تركت منصبها، ولم يصادق المصريون على المنصب الحالي، ويؤجلون استلام بيان اعتماده حتى إشعار آخر.وعن السفير الإسرائيلي في الأردن، ادعت القناة أن الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لم يكن موجوداً في عمان طوال فترة الحرب بأكملها تقريبا، حيث عاد مؤخراً في زيارة عمل للسفارة لمدة يوم واحد على الرغم من الضغوط الأردنية لعدم القيام بذلك.وأضافت أنه تم تعيين سفير جديد، في الإمارات، ويدعى يوسي شيلي، وإلى أن يتولى منصبه، ترفض السلطات الإماراتية اللقاء مع المعين مؤقتا.وفي البحرين، طُلب من السفير الإسرائيلي في المنامة تقليص ظهوره، ولم تتم دعوته لحضور المناسبات، بينما لا يوجد في المغرب حتى الآن سفير دائم وهناك أيضا معارضة لوجود هذا السفير.
https://sarabic.ae/20241126/الإمارات-تعلن-عن-تعاون-دولة-معها-في-القبض-على-قتلة-الحاخام-الإسرائيلي-1095226510.html
مصر
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار
تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوضع السياسي الحساس في منطقة الشرق الأوسط، يؤثر على البعثات الدبلوماسية لبلادها في المنطقة.
وأكدت قناة
i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع سفارات دول الاتفاقيات الإبراهيمية، ومصر والأردن، تعاني من خلل وظيفي مؤقت أو دائم، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.
وزعمت أن مصر استمرت في تأخير وصول السفير الإسرائيلي في القاهرة
، واستلام بيان اعتماده، وأن السفيرة السابقة أميرة أورون قد تركت منصبها، ولم يصادق المصريون على المنصب الحالي، ويؤجلون استلام بيان اعتماده حتى إشعار آخر.
وعن السفير الإسرائيلي في الأردن، ادعت القناة أن الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لم يكن موجوداً في عمان طوال فترة الحرب بأكملها تقريبا، حيث عاد مؤخراً في زيارة عمل للسفارة لمدة يوم واحد على الرغم من الضغوط الأردنية لعدم القيام بذلك.
وأضافت أنه تم تعيين سفير جديد، في الإمارات
، ويدعى يوسي شيلي، وإلى أن يتولى منصبه، ترفض السلطات الإماراتية اللقاء مع المعين مؤقتا.
وفي البحرين، طُلب من السفير الإسرائيلي في المنامة تقليص ظهوره، ولم تتم دعوته لحضور المناسبات، بينما لا يوجد في المغرب حتى الآن سفير دائم وهناك أيضا معارضة لوجود هذا السفير.