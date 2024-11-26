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https://sarabic.ae/20241126/الإمارات-تعلن-عن-تعاون-دولة-معها-في-القبض-على-قتلة-الحاخام-الإسرائيلي-1095226510.html
الإمارات تعلن عن تعاون دولة معها في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
الإمارات تعلن عن تعاون دولة معها في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تعاون إحدى الدول معها، في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T19:10+0000
2024-11-26T19:25+0000
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وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن "خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، والذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة".وأضافت أنها "تتقدم بالشكر الجزيل للسلطات في تركيا على تعاونها في القبض على الجناة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أشادت وزارة الخارجية الإماراتية، "بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية، وإدارتها لها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية، وأكدت في هذا الإطار على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الفرضيات والشائعات والأخبار المضللة".وختمت الوزارة بالتأكيد "على التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده".وكانت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، كشفت أمس الاثنين، عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وكشفت السلطات الأمنية المختصة "عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما".وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الأحد الماضي، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.وبحسب وكالة الأنباء الإمارات، فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجنى عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحر، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ أيام في دولة الإمارات.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس".وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لـ"اليهود الحسيديين" ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
https://sarabic.ae/20241125/تعليق-إماراتي-جديد-حول-واقعة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-1095150107.html
https://sarabic.ae/20241124/إيران-تنفي-علاقتها-بمقتل-حاخام-إسرائيلي-بالإمارات-1095144204.html
https://sarabic.ae/20241124/نتنياهو-يكشف-عما-سيفعله-بعد-قتل-حاخام-إسرائيلي-كبير-في-الإمارات-1095135699.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

الإمارات تعلن عن تعاون دولة معها في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي

19:10 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 19:25 GMT 26.11.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تعاون إحدى الدول معها، في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن "خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، والذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة".
وأضافت أنها "تتقدم بالشكر الجزيل للسلطات في تركيا على تعاونها في القبض على الجناة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما أشادت وزارة الخارجية الإماراتية، "بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية، وإدارتها لها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية، وأكدت في هذا الإطار على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الفرضيات والشائعات والأخبار المضللة".
وختمت الوزارة بالتأكيد "على التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده".
رجل يسير أمام سوق ريمون، وهو متجر بقالة الحاخام اليهودي الراحل، تسفي كوغان، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
تعليق إماراتي جديد حول واقعة مقتل الحاخام الإسرائيلي على أراضيها
أمس, 08:05 GMT
وكانت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، كشفت أمس الاثنين، عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وكشفت السلطات الأمنية المختصة "عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما".
وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الأحد الماضي، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الإمارات، فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
إيران تنفي علاقتها بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات
24 نوفمبر, 21:23 GMT
وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجنى عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحر، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ أيام في دولة الإمارات.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".
واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
نتنياهو يكشف عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات
24 نوفمبر, 14:06 GMT
وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.
وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وحركة "حباد" هي حركة دينية لـ"اليهود الحسيديين" ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
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