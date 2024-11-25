https://sarabic.ae/20241125/تعليق-إماراتي-جديد-حول-واقعة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-1095150107.html

تعليق إماراتي جديد حول واقعة مقتل الحاخام الإسرائيلي على أراضيها

تعليق إماراتي جديد حول واقعة مقتل الحاخام الإسرائيلي على أراضيها

سبوتنيك عربي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليقا جديدا بشأن واقعة مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، على أراضيها، وذلك بعد العثور على جثته والقبض على 3 جناة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T08:05+0000

2024-11-25T08:05+0000

2024-11-25T08:10+0000

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وقال السفير الإماراتي لدى أمريكا، يوسف العتيبة، في بيان رسمي، إن مقتل الحاخام تسفي كوغان ،"كان أكثر من مجرد جريمة في الإمارات العربية المتحدة، لقد كانت جريمة ضد الإمارات العربية المتحدة، لقد كان هجوما على وطننا وعلى قيمنا وعلى رؤيتنا".وكتب العتيبة، عبر حساب السفارة الإماراتية لدى أمريكا على منصة "إكس": "في الإمارات العربية المتحدة، نرحب بالجميع، نحن نعتنق التعايش السلمي ونرفض التطرف والتعصب من كل نوع، ونكرم ذكرى تسفي كوغان، من خلال إعادة الالتزام بهذه القيم".وأضاف أن الإمارات تنعى تسفي كوغان، و"أفكارنا مع عائلته وأصدقائه ومجتمعه على وفاته".وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي عُثر على جثته، امس الأحد، بعد أن كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد "أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، تمكنها من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى تسفي كوغان، يحمل الجنسية المولودفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أن المتهمين عددهم 3 أشخاص.وأفادت الوزارة بأنه بعد تقدم عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي المختفي، منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتة إلى أنها ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل جهات إرهابية تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، في بيان صدر باسم جهاز "الموساد"، مساء السبت الماضي، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قُتل بعد أن اختُطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية، بتوجيه من إيران، بحسب قولها.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان، هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.

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