https://sarabic.ae/20241125/السلطات-الإماراتية-تكشف-عن-صور-ومعلومات-جديدة-بشان-قتلة-الحاخام-الإسرائيلي-1095155203.html
السلطات الإماراتية تكشف عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي
السلطات الإماراتية تكشف عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T10:07+0000
2024-11-25T10:07+0000
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وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وكشفت السلطات الأمنية المختصة عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما.وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية "حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة".كما أشادت "بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات".وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.وبحسب وكالة الأنباء الإمارات، فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجنى عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
https://sarabic.ae/20241124/نتنياهو-يكشف-عما-سيفعله-بعد-قتل-حاخام-إسرائيلي-كبير-في-الإمارات-1095135699.html
https://sarabic.ae/20241125/تعليق-إماراتي-جديد-حول-واقعة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-1095150107.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
السلطات الإماراتية تكشف عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي
كشفت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات"، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وكشفت السلطات الأمنية المختصة عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية "حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة".
كما أشادت "بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات".
وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص
بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الإمارات، فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".
وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجنى عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك اليوم، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".
واعتبر البيان أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء أمس السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".
وأوضح البيان أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث إرهابي، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.
وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وحركة "حباد" هي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.