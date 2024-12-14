https://sarabic.ae/20241214/السيسي-يناقش-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-مسؤولين-أمريكيين-1095781870.html
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وأضاف الشناوي أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس أطلع أوستن على آخر المستجدات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته تتواجد داخل نقاط المراقبة في المنطقة العازلة بسوريا، وهجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا تقوم على تدمير السلاح الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا مستقبليا ضد دولة إسرائيل.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كاتس وأوستن اتفاقا على التعاون لمنع محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين أمريكيين بينهم مستشار الأمن القومي.
وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".
وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة
، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف الشناوي أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".
وذكرت القناة
12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس أطلع أوستن على آخر المستجدات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته تتواجد داخل نقاط المراقبة في المنطقة العازلة بسوريا، وهجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا تقوم على تدمير السلاح الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا مستقبليا ضد دولة إسرائيل.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كاتس وأوستن اتفاقا على التعاون لمنع محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.