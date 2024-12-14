السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241214/السيسي-يناقش-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-مسؤولين-أمريكيين-1095781870.html
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T11:12+0000
2024-12-14T11:12+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg
وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وأضاف الشناوي أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس أطلع أوستن على آخر المستجدات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته تتواجد داخل نقاط المراقبة في المنطقة العازلة بسوريا، وهجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا تقوم على تدمير السلاح الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا مستقبليا ضد دولة إسرائيل.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كاتس وأوستن اتفاقا على التعاون لمنع محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.
https://sarabic.ae/20241213/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-بمنطقة-جباليا-النزلة-شمال-غزة-1095774004.html
https://sarabic.ae/20241212/بسبب-حرب-غزة-أستراليا-تطلب-من-السياح-الإسرائيليين-تقديم-معلومات-بشأن-خدمتهم-العسكرية-في-جيش-بلادهم-1095727766.html
مصر
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_3555779007d0fcd12f9a930deba6908d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين

11:12 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين أمريكيين بينهم مستشار الأمن القومي.
وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".
وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
أمس, 23:09 GMT
وأضاف الشناوي أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
بسبب حرب غزة.. أستراليا تطلب من السياح الإسرائيليين تقديم معلومات بشأن خدمتهم العسكرية في جيش بلادهم
12 ديسمبر, 13:31 GMT
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس أطلع أوستن على آخر المستجدات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته تتواجد داخل نقاط المراقبة في المنطقة العازلة بسوريا، وهجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا تقوم على تدمير السلاح الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا مستقبليا ضد دولة إسرائيل.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كاتس وأوستن اتفاقا على التعاون لمنع محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала