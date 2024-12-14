https://sarabic.ae/20241214/السيسي-يناقش-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-مسؤولين-أمريكيين-1095781870.html

السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين

السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T11:12+0000

2024-12-14T11:12+0000

2024-12-14T11:12+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg

وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وأضاف الشناوي أن اللقاء "تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كاتس أطلع أوستن على آخر المستجدات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته تتواجد داخل نقاط المراقبة في المنطقة العازلة بسوريا، وهجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا تقوم على تدمير السلاح الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا مستقبليا ضد دولة إسرائيل.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كاتس وأوستن اتفاقا على التعاون لمنع محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.

https://sarabic.ae/20241213/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-بمنطقة-جباليا-النزلة-شمال-غزة-1095774004.html

https://sarabic.ae/20241212/بسبب-حرب-غزة-أستراليا-تطلب-من-السياح-الإسرائيليين-تقديم-معلومات-بشأن-خدمتهم-العسكرية-في-جيش-بلادهم-1095727766.html

مصر

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم