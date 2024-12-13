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https://sarabic.ae/20241213/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-بمنطقة-جباليا-النزلة-شمال-غزة-1095774004.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيل منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T23:09+0000
2024-12-13T23:09+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل عائلة سعد الله قرب محطة خلة في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة".وأضاف أن الطيران الإسرائيلي "قصف الطابقين الثالث والرابع لمنزل يعود للمواطن أحمد أبو وردة الطبخ قرب دوار النزلة في جباليا النزلة شمالي القطاع".ومساء الأربعاء، قالت الأمم المتحدة في بيان عبر منشور على منصة "إكس": "الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".وأشارت إلى أن 158 دولة صوتت في صالح القرار بينما صوتت 9 دول ضده وامتنعت 13 دولة عن التصويت.كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان منفصل أنها اعتمدت قرارًا يؤكد دعم الأمم المتحدة "الكامل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20241211/مقتل-7-أشخاص-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-عناصر-تأمين-شاحنات-مساعدات-جنوب-غزة-1095709974.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة

23:09 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيل منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل عائلة سعد الله قرب محطة خلة في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين شاحنات مساعدات جنوب غزة
11 ديسمبر, 22:48 GMT
وأضاف أن الطيران الإسرائيلي "قصف الطابقين الثالث والرابع لمنزل يعود للمواطن أحمد أبو وردة الطبخ قرب دوار النزلة في جباليا النزلة شمالي القطاع".
ومساء الأربعاء، قالت الأمم المتحدة في بيان عبر منشور على منصة "إكس": "الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأشارت إلى أن 158 دولة صوتت في صالح القرار بينما صوتت 9 دول ضده وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان منفصل أنها اعتمدت قرارًا يؤكد دعم الأمم المتحدة "الكامل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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