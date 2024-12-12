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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتنياهو مستعد لصفقة مع قطاع غزة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتنياهو مستعد لصفقة مع قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بعد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد للتوصل إلى صفقة تبادل... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T21:29+0000
2024-12-12T21:29+0000
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وأضاف ساليفان خلال مؤتمرا صحفيا مساء الخميس، أن "نتنياهو سيذهب إلى الدوحة لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن. أننا قريبون حقا".وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن هناك أسباب كثيرة وراء وجوب تنفيذ الاتفاق على مراحل. أولها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. والمرحلة الثانية ستكون بناء الثقة بفضل نجاح المرحلة الأولى والمضي قدما من هناك".وتابع ساليفان: "أعتقد أن كل يوم يمر يزيد من الخطر على سلامة المختطفين. وبمجرد أن نتمكن من الاتفاق حول هذه الصفقة، يتوجب علينا تنفيذها".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتنياهو مستعد لصفقة مع قطاع غزة

21:29 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بعد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف ساليفان خلال مؤتمرا صحفيا مساء الخميس، أن "نتنياهو سيذهب إلى الدوحة لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن. أننا قريبون حقا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
آخرهم نتنياهو... قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
10 ديسمبر, 12:11 GMT
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن هناك أسباب كثيرة وراء وجوب تنفيذ الاتفاق على مراحل. أولها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. والمرحلة الثانية ستكون بناء الثقة بفضل نجاح المرحلة الأولى والمضي قدما من هناك".
وتابع ساليفان: "أعتقد أن كل يوم يمر يزيد من الخطر على سلامة المختطفين. وبمجرد أن نتمكن من الاتفاق حول هذه الصفقة، يتوجب علينا تنفيذها".
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